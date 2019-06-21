Песков заявил, что график двусторонних встреч Путина на G20 еще верстается

График двусторонних встреч президента России Владимира Путина на полях саммита «Большой Двадцатки» в японской Осаке в настоящее время верстается.

Об этом в ходе регулярного брифинга журналистам заявил официальный представитель российского лидера Дмитрий Песков.

«Ведется работа с нашими партнерами за рубежом: согласовываются графики, параметры встреч. Как подойдет время, мы будем готовы», - заявил пресс-секретарь главы государства в ответ на вопрос. Есть ли уже понимание по двусторонним встречам на предстоящем саммите.

Также Песков добавил, что, конечно расскажет журналистам о встречах Путина на полях Двадцатки, когда они будут согласованы, однако, сейчас считает это преждевременным.

Напомним: в 2019 году встреча лидеров стран «Большой Двадцатки» пройдет 29 июня в японском городе Осака.