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Курды атаковали рабочих, поставляющих нефть из Дейр-эз-Зора на запад Сирии

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13:15   21 Июня 2019
Весь мир

Песков заявил, что график двусторонних встреч Путина на G20 еще верстается

Песков заявил, что график двусторонних встреч Путина на G20 еще верстается

График двусторонних встреч президента России Владимира Путина на полях саммита «Большой Двадцатки» в японской Осаке в настоящее время верстается.

Об этом в ходе регулярного брифинга журналистам заявил официальный представитель российского лидера Дмитрий Песков.

«Ведется работа с нашими партнерами за рубежом: согласовываются графики, параметры встреч. Как подойдет время, мы будем готовы», - заявил пресс-секретарь главы государства в ответ на вопрос. Есть ли уже понимание по двусторонним встречам на предстоящем саммите.

Также Песков добавил, что, конечно расскажет журналистам о встречах Путина на полях Двадцатки, когда они будут согласованы, однако, сейчас считает это преждевременным.

Напомним: в 2019 году встреча лидеров стран «Большой Двадцатки» пройдет 29 июня в японском городе Осака.

Песков заявил, что график двусторонних встреч Путина на G20 еще верстается

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Автор: Александр Люблинский
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