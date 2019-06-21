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13:07   21 Июня 2019
Россия

Песков отметил важность взаимной готовности к обмену заключенными с Украиной

Песков отметил важность взаимной готовности к обмену заключенными с Украиной

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал возможность обмена заключенными, о которой говорил российский президент Владимир Путина на Прямой линии накануне. Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей» 21 июня.

«Он [Путин] действительно говорил, что такой разговор ведется. Готовность российской стороны есть», — подтвердил он.

Однако очень важно, чтобы она «встречала взаимность с украинской стороны». В Киеве определенные люди также заявляли, что в данном вопросе необходимо продвижение.

«Здесь, конечно, потребуется двусторонняя работа, которая не может быть открытой и публичной, поэтому здесь в данном случае нужно просто набраться терпения», — объяснил Песков.

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Автор: Анна Манц
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