Песков отметил важность взаимной готовности к обмену заключенными с Украиной

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал возможность обмена заключенными, о которой говорил российский президент Владимир Путина на Прямой линии накануне. Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей» 21 июня.

«Он [Путин] действительно говорил, что такой разговор ведется. Готовность российской стороны есть», — подтвердил он.

Однако очень важно, чтобы она «встречала взаимность с украинской стороны». В Киеве определенные люди также заявляли, что в данном вопросе необходимо продвижение.