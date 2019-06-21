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13:06   21 Июня 2019
Россия

Песков прокомментировал прошедшую накануне Прямую линию с президентом

Песков прокомментировал прошедшую накануне Прямую линию с президентом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в пятницу, что прошедшая накануне Прямая линия с Владимиром Путиным была востребована, информативно и конкретна.

Об этом представитель главы государства заявил в ходе ежедневного брифинга, отвечая на вопросы журналистов.

«Да, на лини поднимались серьезные вопросы. Можно уверенно сказать, что линию ждали и внимательно смотрели», - сказал Песков, в ответ на вопрос «Эха Москвы» о том, есть ли уже какая-то аналитика по прошедшей накануне Прямой линии.

Также он добавил, что пока можно сделать только общий вывод, но очевидно, что линия россиянам понравилась – она была конкретна, информативна и востребована. Были подняты вопросы, интересующие граждан, вопросы которые жители страны присылали на Прямую линию с Путиным.

Напомним: ежегодная Прямая линия с президентом России состоялась накануне 20 июня. Она продлилась 4 часа 16 минут и за это время глава государства ответил на 81 вопрос.

Песков прокомментировал прошедшую накануне Прямую линию с президентом

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Автор: Александр Люблинский
#путин #песков #прямая линия #вопросы #полилика

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