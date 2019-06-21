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Кадры задержания исламистов в Карачаево-Черкесии появились в сети

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 Около 140 центров амбулаторной онкологической помощи будет открыто в РФ в 2019 году

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12:56   21 Июня 2019
Россия

Москва призывает Иран и США к сдержанности

Москва призывает Иран и США к сдержанности

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию в Персидском заливе, сообщает «Федеральное агентство новостей» с брифинга 21 июня.

Журналисты поинтересовались у Пескова, общался ли Тегеран с Москвой по поводу заявления американского президента Дональда Трампа насчет неминуемой атаки на Иран и какова реакция Кремля на складывающуюся ситуацию.

Официальный представитель Кремля отметил, что ситуация в Персидском заливе «весьма напряженна» и вызывает серьезное беспокойство.

«Мы самым внимательным образом отслеживаем эту ситуацию и призываем все страны, которые имеют отношение к этому, к сдержанности», — заявил он.

Вместе с тем, он отказался отвечать на вопрос, поступали ли какие-нибудь сообщения от Тегерана по данной теме.

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Автор: Анна Манц
#сша #песков #иран

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