Москва призывает Иран и США к сдержанности

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию в Персидском заливе, сообщает «Федеральное агентство новостей» с брифинга 21 июня.

Журналисты поинтересовались у Пескова, общался ли Тегеран с Москвой по поводу заявления американского президента Дональда Трампа насчет неминуемой атаки на Иран и какова реакция Кремля на складывающуюся ситуацию.

Официальный представитель Кремля отметил, что ситуация в Персидском заливе «весьма напряженна» и вызывает серьезное беспокойство.

«Мы самым внимательным образом отслеживаем эту ситуацию и призываем все страны, которые имеют отношение к этому, к сдержанности», — заявил он.

Вместе с тем, он отказался отвечать на вопрос, поступали ли какие-нибудь сообщения от Тегерана по данной теме.