В России растут цены на сосиски и сардельки

Средняя цена за один килограмм сосисок и сарделек в России выросла на 8%, составив 367,97 рубля. По подсчетам Росстата, за 10 лет средняя цена на колбасные изделия выросла на 200%.

Об этом 21 июня сообщает «News.ru».

Рост цен на российские сосиски и сардельки в течение последних 10 лет обгоняет уровень инфляции. За последний год на эту группу товаров цена выросла на 27,04 рубля. Это самое существенное подорожание за последнее десятилетие. Похожий всплеск случился четыре года назад, тогда стоимость на сосиски выросла на 52,04 рубля.

Согласно отчету исследовательской компании NeoAnalytics прошлый год не был успешным для производителей рынка колбас и колбасных изделий. Объемы производства в 2918 году сократились на 6,4%, составив 2,3 миллиона тонн.

Впрочем, эксперты смотрят на рынок колбасных изделий с оптимизмом, несмотря на стагнацию. Сегодня на рынке конкурируют более двух тысяч компаний.

По мнению председателя правления Мясного союза России Мушега Мамиконяна, цены на рынке растут после повышения налога на НДС с 18% до 20%. Однако нивелировать увеличение издержек получится за счет высокой конкуренции.