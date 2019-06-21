Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Около 140 центров амбулаторной онкологической помощи будет открыто в РФ в 2019 году

Около 140 центров амбулаторной онкологической помощи будет открыто в РФ в 2019 году

 Медведев отметил высокие темпы развития цифровой сферы в России

Медведев отметил высокие темпы развития цифровой сферы в России
Спикер парламента Грузии Кобахидзе заявил об отставке

Спикер парламента Грузии Кобахидзе заявил об отставке

Суд разрешил Саакашвили баллотироваться в парламент Украины

Суд разрешил Саакашвили баллотироваться в парламент Украины
Курды атаковали рабочих, поставляющих нефть из Дейр-эз-Зора на запад Сирии

Курды атаковали рабочих, поставляющих нефть из Дейр-эз-Зора на запад Сирии

 США готовят диверсии против иранцев в сирийском Абу-Кемале

США готовят диверсии против иранцев в сирийском Абу-Кемале
Около 140 центров амбулаторной онкологической помощи будет открыто в РФ в 2019 году

Около 140 центров амбулаторной онкологической помощи будет открыто в РФ в 2019 году

 Медведев отметил высокие темпы развития цифровой сферы в России

Медведев отметил высокие темпы развития цифровой сферы в России
Спикер парламента Грузии Кобахидзе заявил об отставке

Спикер парламента Грузии Кобахидзе заявил об отставке

Суд разрешил Саакашвили баллотироваться в парламент Украины

Суд разрешил Саакашвили баллотироваться в парламент Украины
Курды атаковали рабочих, поставляющих нефть из Дейр-эз-Зора на запад Сирии

Курды атаковали рабочих, поставляющих нефть из Дейр-эз-Зора на запад Сирии

 США готовят диверсии против иранцев в сирийском Абу-Кемале

США готовят диверсии против иранцев в сирийском Абу-Кемале
13:07   21 Июня 2019
Россия

В России растут цены на сосиски и сардельки

В России растут цены на сосиски и сардельки

Средняя цена за один килограмм сосисок и сарделек в России выросла на 8%, составив 367,97 рубля. По подсчетам Росстата, за 10 лет средняя цена на колбасные изделия выросла на 200%. 

Об этом 21 июня сообщает «News.ru»

Рост цен на российские сосиски и сардельки в течение последних 10 лет обгоняет уровень инфляции. За последний год на эту группу товаров цена выросла на 27,04 рубля. Это самое существенное подорожание за последнее десятилетие. Похожий всплеск случился четыре года назад, тогда стоимость на сосиски выросла на 52,04 рубля. 

Согласно отчету исследовательской компании NeoAnalytics прошлый год не был успешным для производителей рынка колбас и колбасных изделий. Объемы производства в 2918 году сократились на 6,4%, составив 2,3 миллиона тонн.

Впрочем, эксперты смотрят на рынок колбасных изделий с оптимизмом, несмотря на стагнацию. Сегодня на рынке конкурируют более двух тысяч компаний. 

В России растут цены на сосиски и сардельки

По мнению председателя правления Мясного союза России Мушега Мамиконяна, цены на рынке растут после повышения налога на НДС с 18% до 20%. Однако нивелировать увеличение издержек получится за счет высокой конкуренции.  

«Рынок насыщенный, традиционно здесь много сильных производителей. В конце года мы увидим цены даже ниже тех, что были в январе–феврале,  — уверен эксперт.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #экономика #общество #сосиски #сардельки

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...