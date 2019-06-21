Как Трамп в последний момент остановил войну с Ираном

Накануне, 21 июня Тегеран решил увеличить ставки в своем противостоянии с Соединенными Штатами, сбив американский разведывательный беспилотник в районе Ормузского пролива. Происходящее в настоящее время а Персидском заливе не оставляет никаких сомнений в намерении Тегерана прекратить выполнение некоторых из своих обязательств по ядерной сделке 2015 года, что в свою очередь может привести к трансформации противостояния вплоть до военной формы.

Президент США Дональд Трамп своим решением в четверг в последний момент остановил атаку по иранским объектам, на которой настаивал госсекретарь Майк Помпео, глава ЦРУ Джина Хаспел и советник главы государства по нацбезопасности Джон Болтон. Отговорили американского лидера от этой затеи, как сообщают СМИ, генералы армии США. Сам Трамп подчеркнул, что Тегеран не выдержит противостояния с Соединенными Штатами, в которое так активно ввязывается.

Конфликт между Вашингтоном и Тегераном успел стать камнем преткновения в спорах Демократической и Республиканской партий внутри страны. Республиканцы в Сенате не успокаиваются и активно призывают руководство атаковать Иран. Впрочем, делали они это и до удара по американским дронам. Тем временем, демократы, опасаясь, что страну втянут в очередной военный конфликт, лоббируют поправку к законопроекту об оборонном разрешении, которая даст Конгрессу, а не Белому дому, право на окончательное решение о любых военных действиях в отношении Ирана. Белый дом же находится под влиянием сразу двух позиций и пока старается не совершить непоправимого.

США оказывает давление на Иран уже не первый год. После заключения ядерного соглашения между странами, которое хоть как-то на время разрядило ситуацию, Вашингтон, сводя на нет все договоренности, начал постепенный, но уверенный возврат к жесткой санкционной политике.

Однако, можно сказать, что первой искрой во вновь разгорающемся противостоянии двух стран, которая по сути окончательно обесценила все договоренности, стала атака на нефтяные танкеры в Оманском заливе. Именно здесь 13 июня было совершено нападение на танкеры Front Altair и Kokuka Courageous. Американская сторона тут же обвинила в случившемся Иран, вскоре предоставив мировой общественности доказательства в виде магнитных мин. Вскоре после этого Пентагон сообщил об отправке в регион тысячи своих военных в качестве дополнительных сил.

К чему все может привести

Большинство стран, в числе которых и Россия, призывают к мирному урегулированию конфликта в Персидском заливе. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков после атаки на американских беспилотник заявил, что США намерено нагнетают обстановку в регионе. При этом он отметил, что Вашингтону следовало бы удвоить дипломатические и политические усилия по стабилизации обстановки и снижению напряженности в регионе, а не наращивать свое военное присутствие.

Пока мировая общественность надеется на разумные шаги со стороны Белого дома, бизнес учитывает обстановку и предпочитает перестраховаться. После удара иранских сил по дрону одни из крупнейших в мире авиакомпаний Lufthansa и British Airways отказались от полетов над Ормузским проливом, дабы избежать авиакатастроф в случае внезапного начала открытого военного противостояния.

Трамп, несмотря на жесткость риторики, войну начинать передумал. Однако Тегеран готов не только к силовым мерам, но и к ответному давлению в экономическом плане. Президент страны Хасан Роухани угрожает перекрыть поставки нефти на международный рынок через Ормузский пролив. Если экспорт иранской нефти будет блокирован, то никакая другая страна в регионе тоже не будет экспортировать ее, заявляет руководство страны. Тегерану не так уж и сложно осуществить это, ведь в некоторых местах ширина пролива достигает всего 40 километров. Однако чем грозит претворение этих угроз в жизнь?

Через Ормузский пролив Персидский залив соединяется с Оманским заливом, и далее с Аравийским морем и Индийским океаном. Бахрейн, Катар и Кувейт имеют возможность экспортировать свою нефть только через этот пролив. Кроме того, через него проходят нефтяные танкеры Саудовской Аравии, ОАЭ и Ирака. Всего через Ормузский пролив проходит порядка 30% всей сырой нефти в мире.