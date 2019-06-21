Число пострадавших в протестах в Грузии возросло до 240 человек
Количество пострадавших во время протестных акций в Тбилиси возросло до 240 человек. Об этом 21 июня сообщает RT со ссылкой на грузинский Первый канал.
По информации СМИ, более 100 человек все еще находятся в больнице. Эти данные подтвердил заместитель министра здравоохранения Заза Бочуа.
Министр подчеркнул, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, еще двое были прооперированы.
Известно, что среди пострадавших числятся 80 полицейских.
«Политика сегодня» напоминает, ранее из-за столкновений сотрудников правоохранительных органов Грузии и протестующих у здания парламента в центре Тбилиси пострадали 52 человека, из них 38 — полицейские.
Police fire rubber bullets & tear gas at anti-govt protest near #Georgia parliament in #Tbilisihttps://t.co/GgkUXEpkck pic.twitter.com/Ooii1Nf49N— RT (@RT_com) June 21, 2019