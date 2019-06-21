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 Около 140 центров амбулаторной онкологической помощи будет открыто в РФ в 2019 году

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12:37   21 Июня 2019
Ближнее зарубежье

Число пострадавших в протестах в Грузии возросло до 240 человек

Число пострадавших в протестах в Грузии возросло до 240 человек

Количество пострадавших во время протестных акций в Тбилиси возросло до 240 человек. Об этом 21 июня сообщает RT со ссылкой на грузинский Первый канал. 

По информации СМИ, более 100 человек все еще находятся в больнице. Эти данные подтвердил заместитель министра здравоохранения Заза Бочуа. 

Министр подчеркнул, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, еще двое были прооперированы. 

Известно, что среди пострадавших числятся 80 полицейских. 

«Политика сегодня» напоминает, ранее из-за столкновений сотрудников правоохранительных органов Грузии и протестующих у здания парламента в центре Тбилиси пострадали 52 человека, из них 38 — полицейские. 

 

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Автор: Софья Белоцерковская
#сша #политика #грузия #тбилиси #общество #весь мир

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