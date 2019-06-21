Путин проведет оперативное совещание с членам Совета Безопасности 21 июня

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о распорядке для главы страны Владимира Путина. Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей» с брифинга 21 июня.

«Путин работает в Москве», — начал он.

Официальный представитель Кремля напомнил, что накануне состоялась Прямая линия. На данный момент в президентской администрации формулируют перечень поручений, которые лидер вывел во время программы.

«Сегодня на совещании у [руководителя администрации Антона] Вайны будут даны соответствующие поручения… Как правило, это так и бывает: формулируется очень тщательно перечень поручений, чтобы не забыть ни одного обещания, ни одного плана, который высказал президент в ходе Прямой линии», — объяснил Песков.

Далее Путин поучаствует в оперативном совещании с постоянными членами Совета Безопасности, а после проведет множество внутренних встреч.

«Кроме того, во второй половине следующей недели предстоит саммит G20 в Осаке», — напомнил пресс-секретарь.

В связи с этим, будут тщательно подготавливаться проблематика события и международные встречи на полях «Большой двадцатки».