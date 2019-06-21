 Песков заявил, что агрессия в адрес россиян в Грузии вызывает крайнюю обеспокоенность

Официальный представитель президента России Дмитрий Песков прокомментировал происходящие в Грузии события, назвав их русофобской провокацией.

По словам Пескова, агрессивные проявления в адрес российских граждан не могут не вызывать крайней обеспокоенности, так как речь шла об их личной безопасности

Особенно сильное осуждение агрессии в адрес представителей России вызывает тот факт, что все произошло на фоне проведения в Грузии международного мероприятия.

«Конечно, подобные проявления русофобии вызывают обеспокоенность, поскольку эту страну посещают много туристов из России. Вопрос очень серьезный», - подчеркнул он.

Напомним: члены российской делегации, приехавшие в Грузию для участия 26-й Международной ассамблее православия, подверглись в четверг 20 июня нападению прямо в здании парламента. Скандал с креслом председателя парламента, которое занял российский депутат Сергей Гаврилов, возглавлявший делегацию, по всей видимости, был заранее спланирован.

Призывы генерального секретаря ассамблеи к порядку не оказали воздействия на протестующих и российская делегация покинула грузинский парламент. Отправившись сначала в гостиницу, а затем – в аэропорт. При выходе из гостиницы один из протестующих ударил Гаврилова по затылку, при этом россиян закидывали бутылками. Позже в отдельном зале аэропорта, где представители РФ ожидали рейса, к ним смогли проникнуть грузинские журналисты, что также заставляет предположить провокации.

В результате протестов, которые продолжались в Грузии до поздней ночи, по последним данным, пострадали порядка 50 человек, из которых большая часть – это сотрудники полиции, пытавшиеся сдержать протестующих.

К организации массовых протестов в Грузии, по имеющейся информации, отношение могут иметь западные страны во главе с США. Об этом с места событий сообщают очевидцы, утверждающие, что беспорядки были инспирированы Вашингтоном. При этом отмечается, что в социальных сетях представители США в настоящее время продолжают активно поддерживать «борьбу» грузин против России, публикуют провокационные высказывания. Создавая в интернете соответствующий информационный фон.