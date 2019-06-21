Сбитый американский беспилотник загнал Трампа в ловушку

«Иран: бить или не бить?» — именно этот вопрос сегодня стоит перед президентом США Дональдом Трампом, которого, судя по всему, его «демократические» оппоненты таки загнали в политическую ловушку.

Итак, иранские системы ПВО сбили американский стратегический беспилотник RQ-4С Global Hawk Triton, стоимостью почти в четверть миллиарда долларов и принадлежащий ВМС США. Официальный Тегеран утверждает, что перехват состоялся после того, как летательный аппарат пересек воздушную границу Ирана. Вашингтон, считает, что все произошло в небе над нейтральными водами.

И обе стороны,скорее всего, правы. А значит, кем-то задуманная провокация против мира на Ближнем Востоке была выполнена блестяще.

Такой своевременно сбитый беспилотник

Да, так тоже может быть, что обе стороны по-своему правы. Если есть желание провести провокацию, то можно зайти в воздушное пространство Ирана, а затем, когда ракеты по БПЛА будут уже выпущены, вывести его в международное воздушное пространство. И тут все было в руках Ирана — реагировать на провокацию или нет. Тегеран решил ответить.

Что интересно, вначале Минобороны США опровергло информацию о потере дорогостоящей машины. Пентагон утверждал, что потерь нет и «все аппараты» вернулись на свои базы».

Кстати, у американцев уже есть опыт подобного сокрытия своих потерь. Весной 2018 года точно такой же стратегический беспилотник был предположительно сбит сирийскими ПВО. Но тогда Пентагону удалось скрыть этот факт от общественности (не было нужного политического момента), а сам аппарат был писан с баланса, спустя месяц, из-за аварии, произошедшей «где-то высоко в горах». Подробности о ней отсутствуют до сих пор.

Итак, опыт у Пентагона есть. Но сегодня внутри США есть влиятельные политические силы, которым крайне выгодно поднимать градус напряженности вокруг Ирана. А потому оппозиционные американские СМИ, такие как Fox News упорствовали и добились признания потери от официальных представителей Пентагона. После чего очередная волна возмущения фактом «иранской агрессии» захлестнула буквально всю Америку.

Сегодня утром с требованиями наказать «зарвавшегося агрессора» вышли многие американские издания во главе с «демократическим» флагманом The New York Times. И все ждут реакцию президента Трампа, который теперь уже не может, не потеряв при этом политическое лицо, просто так взять и отступить.

Ответ Трампа не так очевиден

Уверен, что у Трампа не было планов доводить ситуацию до нынешнего состояния. Одно дело давить Иран санкциями и извлекать из этого процесса политические и экономические дивиденды, а совсем другое — вести с ним полномасштабную или даже ограниченную войну. Наилучший способ выхода для него и Тегерана был описан автором несколько дней назад, но где гарантия что сторонам удастся договориться?

Тегеран не будет доверять ни единому предложению из Вашингтона. Чтобы Иран поверил в искренность Трампа, кто-то должен будет за него поручиться. И таких лидеров в мире всего два: президент России Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин. Но очень мало вероятно, чтобы оба политических тяжеловеса рисковали своей репутацией ради спасения своего коллеги, объявившего их обоих к тому же врагами своей страны под номерами «один» и «два».

А еще переключение внимания США на Иран выгодно как Москве, так и Пекину.

Китаю сегодня крайне важно сфокусировать внимание Вашингтона на других проблемах. Торговая война с США уже отражается на экономике КНР и Пекину приходится трудно. Да, столкновения все равно не избежать. Но Китай из года в год становится сильнее и независимее, а значит, ему есть прямой смысл оттягивать решительное столкновение. с США. Иран для Пекина может стать вполне приемлемым громоотводом, особенно, если по итогу Вашингтон еще и обломает на нем свои дряхлеющие зубы.

Да и России нет никакого резона ввязываться в противостояние США и Ирана напрямую. Если в Персидском заливе разразится война сколь угодно малой интенсивности, цены на энергоресурсы достигнут небес, но самое главное, с нефтяного и газового рынка временно выпадут несколько важных российских конкурентов, ниши которых можно будет безболезненно занять. По итогу Европе не останется выбора, и она буквально будет умолять Москву увеличить ей поставки газа. Думаю, и проблемы с «Северным потоком-2» в этом случае исчезнут сами собой и труба может быть достроена уже в текущем году.

Все это будет разрушать главные направления стратегической игры Вашингтона. Ведь, в конце концов, не Иран является их главной целью, а Китай и в каком-то смысле Россия (как союзник Китая). И американские демократы, устроившие ради выигрыша президентской кампании 2020 года, политическую западню президенту Трампу, рискуют сильно ослабить американское влияние в мире, причем на десятилетия вперед. Но их это, вопреки традициям ХХ века похоже, уже не особо и беспокоит.

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