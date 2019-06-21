Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Кадры задержания исламистов в Карачаево-Черкесии появились в сети

Кадры задержания исламистов в Карачаево-Черкесии появились в сети

 Около 140 центров амбулаторной онкологической помощи будет открыто в РФ в 2019 году

Около 140 центров амбулаторной онкологической помощи будет открыто в РФ в 2019 году
Спикер парламента Грузии Кобахидзе заявил об отставке

Спикер парламента Грузии Кобахидзе заявил об отставке

Суд разрешил Саакашвили баллотироваться в парламент Украины

Суд разрешил Саакашвили баллотироваться в парламент Украины
Курды атаковали рабочих, поставляющих нефть из Дейр-эз-Зора на запад Сирии

Курды атаковали рабочих, поставляющих нефть из Дейр-эз-Зора на запад Сирии

 США готовят диверсии против иранцев в сирийском Абу-Кемале

США готовят диверсии против иранцев в сирийском Абу-Кемале
Кадры задержания исламистов в Карачаево-Черкесии появились в сети

Кадры задержания исламистов в Карачаево-Черкесии появились в сети

 Около 140 центров амбулаторной онкологической помощи будет открыто в РФ в 2019 году

Около 140 центров амбулаторной онкологической помощи будет открыто в РФ в 2019 году
Спикер парламента Грузии Кобахидзе заявил об отставке

Спикер парламента Грузии Кобахидзе заявил об отставке

Суд разрешил Саакашвили баллотироваться в парламент Украины

Суд разрешил Саакашвили баллотироваться в парламент Украины
Курды атаковали рабочих, поставляющих нефть из Дейр-эз-Зора на запад Сирии

Курды атаковали рабочих, поставляющих нефть из Дейр-эз-Зора на запад Сирии

 США готовят диверсии против иранцев в сирийском Абу-Кемале

США готовят диверсии против иранцев в сирийском Абу-Кемале
12:19   21 Июня 2019
Россия

Беглов посетил церемонию выпуска офицеров академии ВМФ в Кронштадте

Беглов посетил церемонию выпуска офицеров академии ВМФ в Кронштадте

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов поучаствовал в церемонии выдачи кортиков, погон и дипломов офицерам Военно-морской академии имени Кузнецова в Кронштадте, сообщили «Невские новости» 21 июня.

В полдень пятницы на Якорной площади собрались порядка 900 выпускников. Они получили диплом об окончании военного-морского учебного заведения, кортик и погоны. Вместе с тем, курсанты приобретают звания офицеров.

Также в событии поучаствовали члены петербургского правительства, главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Николай Евменов, полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, начальник главного политического управления Вьетнамской народной армии генерал-полковник Лыонг Кыонг, депутаты Законодательного собрания Северной столицы, ветераны ВМФ и руководители предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#петербург #вмф #беглов #кронштадт #офицеры #выпуск

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...