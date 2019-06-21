Беглов посетил церемонию выпуска офицеров академии ВМФ в Кронштадте

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов поучаствовал в церемонии выдачи кортиков, погон и дипломов офицерам Военно-морской академии имени Кузнецова в Кронштадте, сообщили «Невские новости» 21 июня.

В полдень пятницы на Якорной площади собрались порядка 900 выпускников. Они получили диплом об окончании военного-морского учебного заведения, кортик и погоны. Вместе с тем, курсанты приобретают звания офицеров.

Также в событии поучаствовали члены петербургского правительства, главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Николай Евменов, полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, начальник главного политического управления Вьетнамской народной армии генерал-полковник Лыонг Кыонг, депутаты Законодательного собрания Северной столицы, ветераны ВМФ и руководители предприятий оборонно-промышленного комплекса.