Эскиз памятника адмиралу Федору Ушакову выберут в Петербурге

Проект памятника адмиралу Федору Ушакову отберут 21 июня. Предполагается, что скульптуру установят в 2020 году на площади Труда в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщает в пятницу «Петербургский дневник».

Открытый всероссийский творческий конкурс на эскизный проект стартовал в марте 2019 года. В конкурсе приняли участие 20 человек, причем многие из них живут не в Петербурге. На конкурс представлено 32 работы. Некоторые скульпторы сделали несколько эскизов, заявила ответственный секретарь конкурса Наталья Чадина.

Памятник установят спиной к Центральному военно-морскому музею. Лицевая сторона скульптуры будет обращена на Благовещенский мост.

Из 32 двух представленных работ эксперты отобрали лишь восемь. 21 июня их оценит жюри конкурса. Чадина подчеркнула, что лучший эскиз могут выбрать не сразу.

Ассоциация общественных организаций ветеранов Военно-морского флота заключит договор с победителем на установку памятника. Скульпторам, занявшим второе и третье место, выплатят денежные премии.

Как только памятник возведут на площади Труда, он будет передан в дар городу.