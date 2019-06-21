Партия Зеленского подала документы на участие в парламентских выборах

Центральная избирательная комиссия Украины получила от партии «Слуга народа» документы для регистрации 199 кандидатов в депутаты в одномандатных округах на парламентских выборах, сообщила пресс-служба фракции в Facebook 21 июня.

«Поздно вечером мы подали документы 199 кандидатов в одномандатных округах. Наши юристы – герои», — указано в публикации.

Пізно ввечері ми подали документи 199 кандидатів в одномандатних округах. Наші юристи — герої. Слідкуйте за новинами, буде цікаво! pic.twitter.com/yPy7MZaUBK — Зеленський - слуга Народу ???????? (@zel_prezident) 21 июня 2019 г.

После инаугурации на должность президента Владимир Зеленский решил досрочно распустить Верховную Раду и провести внеочередные выборы в нижнюю палату парламента 21 июня.

Избирательные мероприятия будут проходить по смешанной системе: половину парламентариев изберут по партийным спискам, другую — в мажоритарных округах. Правом участия наделяются только партии, им необходимо преодолеть барьер пять процентов, чтобы занять место в Раде.