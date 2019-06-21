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Спикер парламента Грузии Кобахидзе заявил об отставке

Спикер парламента Грузии Кобахидзе заявил об отставке

Суд разрешил Саакашвили баллотироваться в парламент Украины

Суд разрешил Саакашвили баллотироваться в парламент Украины
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12:01   21 Июня 2019
Ближнее зарубежье

Партия Зеленского подала документы на участие в парламентских выборах

Партия Зеленского подала документы на участие в парламентских выборах

Центральная избирательная комиссия Украины получила от партии «Слуга народа» документы для регистрации 199 кандидатов в депутаты в одномандатных округах на парламентских выборах, сообщила пресс-служба фракции в Facebook 21 июня.

«Поздно вечером мы подали документы 199 кандидатов в одномандатных округах. Наши юристы – герои», — указано в публикации.

После инаугурации на должность президента Владимир Зеленский решил досрочно распустить Верховную Раду и провести внеочередные выборы в нижнюю палату парламента 21 июня. 

Избирательные мероприятия будут проходить по смешанной системе: половину парламентариев изберут по партийным спискам, другую — в мажоритарных округах. Правом участия наделяются только партии, им необходимо преодолеть барьер пять процентов, чтобы занять место в Раде. 

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Автор: Анна Манц
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