РФ предостерегла Америку от необдуманных шагов против Ирана

Россия призывает США взвесить последствия и не совершать опрометчивых шагов против Ирана. Об этом 21 июня заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Его слова передает РИА Новости.

По мнению Рябкова, опасность конфликта между Тегераном и Вашингтоном не исчезла. Он отметил, что большинство «пожаров» на Ближнем Востоке возникло по вине США.

«Мы вновь призываем ответственных деятелей, если таковые еще есть в Вашингтоне, взвесить последствия, предостерегаем от опрометчивых шагов», — заявил Рябков.

«Политика сегодня» напоминает, ранее стало известно, что иранские военные сбили беспилотник США у входа в Персидский залив на юге страны, нарушившего воздушное пространство Ирана. Позже Центральное командование вооруженных сил США заявило, что иранский ЗРК сбил беспилотник ВМС США над Ормузским проливом.

Ранее американский лидер Дональд Трамп одобрил военные удары по сбившему беспилотник Ирану, но позже отменил операцию.