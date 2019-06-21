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Около 140 центров амбулаторной онкологической помощи будет открыто в РФ в 2019 году

Около 140 центров амбулаторной онкологической помощи будет открыто в РФ в 2019 году

 Медведев отметил высокие темпы развития цифровой сферы в России

Медведев отметил высокие темпы развития цифровой сферы в России
Спикер парламента Грузии Кобахидзе заявил об отставке

Спикер парламента Грузии Кобахидзе заявил об отставке

Суд разрешил Саакашвили баллотироваться в парламент Украины

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Курды атаковали рабочих, поставляющих нефть из Дейр-эз-Зора на запад Сирии

Курды атаковали рабочих, поставляющих нефть из Дейр-эз-Зора на запад Сирии

 США готовят диверсии против иранцев в сирийском Абу-Кемале

США готовят диверсии против иранцев в сирийском Абу-Кемале
11:50   21 Июня 2019
Россия

РФ предостерегла Америку от необдуманных шагов против Ирана

РФ предостерегла Америку от необдуманных шагов против Ирана

Россия призывает США взвесить последствия и не совершать опрометчивых шагов против Ирана. Об этом 21 июня заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Его слова передает РИА Новости.

По мнению Рябкова, опасность конфликта между Тегераном и Вашингтоном не исчезла. Он отметил, что большинство «пожаров» на Ближнем Востоке возникло по вине США. 

«Мы вновь призываем ответственных деятелей, если таковые еще есть в Вашингтоне, взвесить последствия, предостерегаем от опрометчивых шагов», — заявил Рябков. 

«Политика сегодня» напоминает, ранее стало известно, что иранские военные сбили беспилотник США у входа в Персидский залив на юге страны, нарушившего воздушное пространство Ирана. Позже Центральное командование вооруженных сил США заявило, что иранский ЗРК сбил беспилотник ВМС США над Ормузским проливом. 

Ранее американский лидер Дональд Трамп одобрил военные удары по сбившему беспилотник Ирану, но позже отменил операцию. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #сша #иран #политика #общество #весь мир

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