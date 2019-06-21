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12:12   21 Июня 2019
Весь мир

Рябков заявил, что США балансируют на грани войны  с Ираном

Рябков заявил, что США балансируют на грани войны  с Ираном

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что Соединенные Штаты Америки и Иран в настоящее время балансируют на грани войны и ситуация складывается крайне опасная.

Таким образом дипломат прокомментировал информацию о том, что американский лидер Дональд Трамп сначала одобрил нанесение ударов по Ирану, а затем отменил это решение.

«По той информации, которая поступает, совершенно очевидно, что ситуация крайне опасная. Я бы назвал этого балансированием на грани войны», - заявил Рябков, в частности.

При этом он добавил, что Москва предостерегает Вашингтон от опрометчивых шагов по отношению к Тегерану и предупреждает о возможных последствиях.

Рябков заявил, что США балансируют на грани войны  с Ираном

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Автор: Александр Люблинский
#сша #иран #трамп #рябков #мидрф

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