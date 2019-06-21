Власти разрешили размещать детсады на первых этажах жилых зданий

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил постановление, разрешающее открытие детских садов на первых этажах жилых домов.

Изменены требования к размещению детсадов в жилых домах – в уже построенных зданиях размещать дошкольные учреждения станет проще. Это позволит обеспечить 100% доступность дошкольного образования для детей до трех лет https://t.co/XpXsD6i1Ol — Правительство России (@Pravitelstvo_RF) 21 июня 2019 г.

В пресс-службе правительства отметили, что данное решение позволит создать необходимое количество мест в учебных учреждениях для детей до трех лет. Использование первых этажей в некоторых случаях становится единственным решением проблемы нехватки мест в детсадах, так как в густо застроенных районах попросту нет места для воздвижения отдельных зданий.

Ожидается, что нововведение позволит достичь 100-процентной доступности дошкольного образования к 2021 году.

Стоит отметить, что создание дополнительных мест в детсадах — одна из задач федерального проекта «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» нацпроекта «Демография». Куратором федеральной программы выступает вице-премьер Татьяна Голикова, а руководителем — глава министерства труда и социальной защиты Максим Топилин.