Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Около 140 центров амбулаторной онкологической помощи будет открыто в РФ в 2019 году

Около 140 центров амбулаторной онкологической помощи будет открыто в РФ в 2019 году

 Медведев отметил высокие темпы развития цифровой сферы в России

Медведев отметил высокие темпы развития цифровой сферы в России
Спикер парламента Грузии Кобахидзе заявил об отставке

Спикер парламента Грузии Кобахидзе заявил об отставке

Суд разрешил Саакашвили баллотироваться в парламент Украины

Суд разрешил Саакашвили баллотироваться в парламент Украины
Курды атаковали рабочих, поставляющих нефть из Дейр-эз-Зора на запад Сирии

Курды атаковали рабочих, поставляющих нефть из Дейр-эз-Зора на запад Сирии

 США готовят диверсии против иранцев в сирийском Абу-Кемале

США готовят диверсии против иранцев в сирийском Абу-Кемале
Около 140 центров амбулаторной онкологической помощи будет открыто в РФ в 2019 году

Около 140 центров амбулаторной онкологической помощи будет открыто в РФ в 2019 году

 Медведев отметил высокие темпы развития цифровой сферы в России

Медведев отметил высокие темпы развития цифровой сферы в России
Спикер парламента Грузии Кобахидзе заявил об отставке

Спикер парламента Грузии Кобахидзе заявил об отставке

Суд разрешил Саакашвили баллотироваться в парламент Украины

Суд разрешил Саакашвили баллотироваться в парламент Украины
Курды атаковали рабочих, поставляющих нефть из Дейр-эз-Зора на запад Сирии

Курды атаковали рабочих, поставляющих нефть из Дейр-эз-Зора на запад Сирии

 США готовят диверсии против иранцев в сирийском Абу-Кемале

США готовят диверсии против иранцев в сирийском Абу-Кемале
11:38   21 Июня 2019
Россия

Власти разрешили размещать детсады на первых этажах жилых зданий

Власти разрешили размещать детсады на первых этажах жилых зданий

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил постановление, разрешающее открытие детских садов на первых этажах жилых домов.

В пресс-службе правительства отметили, что данное решение позволит создать необходимое количество мест в учебных учреждениях для детей до трех лет. Использование первых этажей в некоторых случаях становится единственным решением проблемы нехватки мест в детсадах, так как в густо застроенных районах попросту нет места для воздвижения отдельных зданий.

Ожидается, что нововведение позволит достичь 100-процентной доступности дошкольного образования к 2021 году.

Стоит отметить, что создание дополнительных мест в детсадах — одна из задач федерального проекта «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» нацпроекта «Демография». Куратором федеральной программы выступает вице-премьер Татьяна Голикова, а руководителем — глава министерства труда и социальной защиты Максим Топилин.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#медведев #постановление #детсад

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...