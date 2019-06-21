Полиция задержала грабителей банка в Самарской области

Двое мужчин попытались ограбить банк. Случай произошел в Самарской области. Полиции удалось задержать преступников спустя сутки после попытки ограбления.

Об этом 21 июня сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Как рассказала Волк, злоумышленники замаскировали автомобиль российского производства под иномарку, установив на нем два разных государственных регистрационных знака.

«Подъехав на данной автомашине к отделению банка, один из подозреваемых зашел в помещение и, угрожая кассиру гранатой, передал записку с требованием выдать ему 3 миллиона рублей. Заметив, что сотрудница нажала на тревожную кнопку, мужчина скрылся», — сообщила она.

Полицейские смогли задержать преступников после просмотра записей с камер видеонаблюдений и показаниями свидетелей. Они указали полицейским направление, в котором скрылись подозреваемые. Позже грабителей нашли в поселке в Самарской области.