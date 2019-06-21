Спасатель из Башкирии в свой выходной спас тонущего человека

Сотрудник поисково-спасательного отряда из Уфы Тимур Зинатуллин спас жизнь молодого человека, тонувшего в реке Инзер.

Об этом в пятницу 21 июня сообщает ГТРК «Башкортостан», приводя информацию пресс-службы Управления гражданской защиты по городу Уфа.

В частности, отмечается, что спасатель, у которого в четверг 20 июня был выходной, отдыхал на берегу реки Инзер с друзьям и случайно увидел, как один из купавшихся ребят уходит под воду. Мужчина без промедления кинулся на помощь, он проплыл около 50 метров и, нырнув, вытащил утопающего на поверхность, после чего доставил его к берегу. Молодой человек, которого спас Тимур рассказал, что он не умеет плавать и пошел купаться, не подозревая, что там может быть так глубоко.

Спасенный молодой человек ушел домой самостоятельно, заявив, что не нуждается в медицинской помощи.