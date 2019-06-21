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11:31   21 Июня 2019
Россия

Спасатель из Башкирии в свой выходной спас тонущего человека

Спасатель из Башкирии в свой выходной спас тонущего человека

Сотрудник поисково-спасательного отряда из Уфы Тимур Зинатуллин спас жизнь молодого человека, тонувшего в реке Инзер.

Об этом в пятницу 21 июня сообщает ГТРК «Башкортостан», приводя информацию пресс-службы Управления гражданской защиты по городу Уфа.

В частности, отмечается, что спасатель, у которого в четверг 20 июня был выходной, отдыхал на берегу реки Инзер с друзьям и случайно увидел, как один из купавшихся ребят уходит под воду. Мужчина без промедления кинулся на помощь, он проплыл около 50 метров и, нырнув, вытащил утопающего на поверхность, после чего доставил его к берегу. Молодой человек, которого спас Тимур рассказал, что он не умеет плавать и пошел купаться, не подозревая, что там может быть так глубоко.

Спасенный молодой человек ушел домой самостоятельно, заявив, что не нуждается в медицинской помощи.

«Тимур Зинатуллин работает в Поисково-спасательном отряде Уфы с 2015 года. Помимо того, что он добросовестно выполняет профессиональные обязанности, он также активно принимает участие в спортивной и общественной жизни учреждения», - добавили в  спасательном ведомстве.

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Автор: Александр Люблинский
#уфа #башкирия #спасение #инзер #купание #утопающий

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