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11:03   21 Июня 2019
Россия

В Совфеде призвали ждать официальных заявлений по встрече Путина и Зеленского

В Совфеде призвали ждать официальных заявлений по встрече Путина и Зеленского

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал заявление депутата Верховной рады Михаила Поплавского, который заявил, что команда украинского лидера Владимира Зеленского готовится к встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

По словам Цекова, о такой информации должен сообщать либо сам президент, либо руководитель его администрации. Об этом он заявил 21 июля, передает RT.

«А так получается, что какой-то депутат что-то где-то услышал и сказал. Так что надо ждать более серьёзных заявлений», — ответил он. 

Цеков также уверен, что украинская сторона в любом случае выйдет на диалог и будет стремиться организовать встречу. 

«Да, Порошенко был одним, но сейчас другой президент. Мне кажется, время подходит к тому, что будут какие-то реальные предложения по проведению встречи президентов и вообще каким-то контактам между Россией и Украиной», — считает он.

«Политика сегодня» напоминает, ранее Поплавский сообщил, что команда Зеленского готовится к встрече с Путиным. 

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Автор: Софья Белоцерковская
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