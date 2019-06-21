МИД РФ уверен в связи протестов в Грузии с визитом российской делегации

Грузинская оппозиция специально использовала поездку российских делегатов в Грузию в качестве повода для проведения беспорядков, это очевидно, считает статс-секретарь и заместитель главы министерства иностранных дел России Григорий Карасин. Он дал интервью ТАСС 21 июня.

«Это лишний раз показывает эмоциональную заряженность радикальной части грузинских политиков, которые делают все, чтобы помешать нормализации отношений между Москвой и Тбилиси», — добавил он.

Вместе с тем, дипломат заверил, что Россия продолжит методичную и спокойную работу над улучшение отношений с Грузией.

Протесты в Тбилиси стартовали в четверг, 20 июня. Участники акций выступают против того, что российские делегаты участвуют в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. К митингующим присоединилась оппозиция, они штурмуют здание парламента и требуют отставки правительства. Из-за беспорядков пострадало свыше 70 человек.

В российском министерстве обороны возмущены акциями радикалов, которые сорвали работу генеральной ассамблеи. Председатель Государственной думы Вячеслав Володин отмечал, что грузинские власти не следуют нормам проведения международных мероприятий, так как их бездействие сорвало сессию МАП.

Стоит отметить, что многое указывает на очередное вмешательство США во внутренние дела суверенного государства. Это подтверждает высказывание старшего директора Центра имени Байдена Университета Пенсильвании Майкла Карпентера, который отмечал, что «в один прекрасный день Грузия может проснуться и обнаружить не 20, а 100 процентов оккупированных территорий».

К тому же, на территории страны работает фонд «Свободная Россия», который в РФ признан нежелательным. США как раз занимаются его финансированием и работой. Вместе с тем, за протестными акциями может стоять американское Агентство по международному развитию. Стоит отметить, что Штатам выгодно рассоривать Россию и ее соседей.

Ситуацию также прокомментировала главный редактор RT Маргарита Симоньян в Twitter.

Как же волнительно наблюдать за грузинской демократией по-вашингтонски - с ее резиновыми пулями и газом - прямо из логова кровавой диктатуры, где слезоточивый газ на протестах не применяли уже лет дцать. — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 20 июня 2019 г.

Жители Америки и Европейского союза активно поддерживают «противостояние» грузин с россиянами в социальных сетях. Это не только подталкивает население Грузии к беспорядкам, но и создает необходимый Западу информационный фон.