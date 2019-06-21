Си Цзиньпин завершил визит в Северную Корею

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин в пятницу 21 июня завершил государственный визит в Корейскую Народную демократическую республику и уехал в Пекин.

Об этом сообщает агентство «Синьхуа» отмечая, что поездка Си Цзиньпина в Северную Корею была посвящена 70-летнему юбилею с момента вступления двух стран в дипломатические отношения друг с другом.

Накануне 20 июня в Пхеньяне состоялась встреча председателя КНР Си Цзиньпина с северокорейским лидером Ким Чен Ином, в ходе которой китайский лидер заявил о необходимости придерживаться принципов мирного диалога и призвал к урегулированию ситуации на Корейском полуострове.

Как заявил ранее МИД Китая, визит Си Цзиньпина в Пхеньян послужит началом новой эпохи в двусторонних китайско-северокорейских отношениях.