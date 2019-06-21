СК инициировал доследственную проверку крушения вертолета Ми-2 на Кубани

Южное следственное управление на транспорте СК России начало доследственную проверку по факту жесткой посадки вертолета Ми-2 в Лабинском районе Краснодарского края. Ведомство сообщило об этом 21 июня.

Согласно предварительным данным, крушение воздушного судна произошло в пятницу в 9.10 по московскому времени.

«Вертолет Ми-2 под управлением одного пилота, обрабатывая поля, совершил жесткую посадку в станице Чамлыкская Лабинского района Краснодарского края. В результате этого мужчина погиб на месте происшествия», — указано в пресс-релизе.

Следователи отправитесь на место инцидента. Местные власти сообщают, что заказчиком работ по обработке полей выступила компания «Юг-Агро». Сам транспорт принадлежит сторонней организации.