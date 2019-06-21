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17:48   21 Июня 2019
Весь мир

За протестами в Грузии разглядели кампанию Джо Байдена

За протестами в Грузии разглядели кампанию Джо Байдена

За организацией протестных митингов в Тбилиси, в результате которых по последним данным Минздрава Грузии пострадали 240 человек, стоит бывший президент Михаил Саакашвили и его партия «Единое национальное движение». В этом уверен политолог, член совета Союз грузин России Игорь Гвритишвили

«Это не только я так считаю. Это мнение многих обозревателей,  — сказал Гвритишвили в разговоре с «Политикой Сегодня».  —  За последние годы на почве своих неудач на парламентских и муниципальных  выборах они ищут повод для вывода своих сторонников на улицу и организации массовых беспорядков и протестов».

Повод был найден. Глупый, противоречащий принятым международным нормам. Избранного председателя Межпарламентской ассамблеи православия (создана по инициативе Греции, в ней участвуют депутаты из 36 стран) депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова (КПРФ) принимающая сторона (то есть грузинские власти) по протоколу пригласили в кресло спикера парламента страны. Оппозиционное меньшинство в парламенте возмутилось, сорвало работу комиссии, депутаты облили Гаврилова водой. Делегацию под охраной пришлось вывести из здания. Почти сразу же у здания парламента как бы стихийно образовалась толпа. Вечером начались столкновения, погромы. Полиция применяла резиновые пули, дубинки. 

Здание парламента в Грузии радикалы штурмовали с украинскими флагами. И это еще один признак присутствия Саакашвили, обращает внимание Гвритишвили.

«Украинские флаги — это все Саакашвили. За всем этим стоит он. Он не скрывал, что любыми правдами и неправдами будет добиваться возвращения в Грузию и прихода к власти», —  считает  политолог.  

Сам экс-президент, в отношении которого на родине возбуждены уголовные дела, подогревал ситуацию видеобращением из Украины, в котором призывал полицию не подчиняться лидеру правящей партии «Грузинская мечта» Бидзину Иванишвили.  

Депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов по возвращении в Россию заявил, что протесты были заранее спланированной акцией. И в этом вряд ли можно усомниться, учитывая скорость развития событий и то, что у многих появились распечатанные видимо заранее плакаты и лозунги, а также флаги Украины и США.

В 2017 году, когда глава Одесской области Саакшвили вдруг резко превратился из друга украинского президента Порошенко в его ярого оппонента, в Киеве начались протесты сторонников грузино-украинского политика. В октябре генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на Совете регионального развития заявлял, что акции протеста в Киеве оплачиваются из-за рубежа, деньги ввозят в страну граждане Грузии на частных самолетах. 

«Мы имеем основания говорить о проплате некоторых участников митинга. Мы также знаем, что эти средства привозились в Украину на частных самолетах гражданами Грузии, которые перед этим посещали Западную Европу»,  — рассказал Луценко.

Луценко настаивал: Саакашвили опирается на «узкий круг экстремистов грузинского и украинского происхождения», а деньги получает от других стран.   

Сам экс-президент Грузии и экс-глава Одесской области ранее не скрывал своих особых отношений с США, в том числе финансовых. Выпускник частного университета Джорджа Вашингтона, который славится тем, что там буквально «выпекают» политиков, чтобы потом использовать их по назначению (тот же вуз закончил к примеру венесуэльский самопровозглашенный президент Хуан Гуайдо) Михаил Саакашвили говорил, что получает деньги как от американского правительства, так и от «других людей».

Саакашвили на деньги Запада разыгрывает русофобскую карту в Тбилиси

Саакашвили знает, что антироссийские настроения и высказывания хорошо вознаграждаются за океаном, так как  зачастую считаются приверженностью политическим принципам либерализма и демократии. Вот, например, вице-президент США (2009-2017 годах) Джо Байден во время визита в Тбилиси в 2009 году (при президентстве Саакашвили) «с гордостью» заявлял, что Грузия получает «самую большую в мире помощь от США в пересчете на душу населения». 

Имя ветерана американской политики Байдена вновь появилось в информационной повестке -  он заявил, что идет на президентские выборы -2020 с намерением  защитить «ключевые ценности» Соединённых Штатов. Об этих ценностях политик напомнил в феврале 2019 года на  конференции  по безопасности в Мюнхене. 

«Партнерам НАТО, таким как Грузия и Украина, мы должны максимально помочь, чтобы они стали более боеспособными перед российским влиянием», —  заявил Джо Байден.

И добавил, что Россия «должна увидеть, что ей придется расплачиваться за нарушение международных норм».    

И вот теперь русофобская карта разыгрывается в Тбилиси, куда, кстати за несколько дней до протестов прибыл советник Джо Байдена Майкл Карпентер. «Просто провел в Грузии несколько дней»,  — пишет он в Twitter и пугает 20,5 тысяч подписчиков подписчиков перспективой оккупации всей территории Грузии Россией.   

«Просто провел 3 дня в Грузии. Я не уверен, что правительство полностью понимает последствия своей политики открытых дверей с Россией. С таким количеством «туристов» (эй ФСБ) — столько земли, скупаемой российскими бизнесменами, они могут проснуться в один прекрасный день и найти не 20%, а 100% занятых», — написал советник Байдена.

Еще одно любопытное совпадение: в столице Грузии за несколько дней до событий появился журналист издания The Guardian , который написал книгу о «путинской России» Шон Уолкер. Он приехал в Тбилиси модерировать группу о протестах, а тут они случились. «Как по волшебству», — замечает Уолкер в своем Twitter.  

Тем временем, МИД РФ рекомендовал гражданам России, находящимся в Грузии или планирующим поездки в эту страну, избегать мест массового скопления людей.

«Политика Сегодня» направила вопросы о событиях в Грузии в пресс-офис Байдена и его советнику по иностранным делам Карпентеру. Ответов пока не получили.  

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Автор: Мария Владимирова
#сша #саакашвили #политика #грузия #весь мир #протесты

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