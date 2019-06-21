За организацией протестных митингов в Тбилиси, в результате которых по последним данным Минздрава Грузии пострадали 240 человек, стоит бывший президент Михаил Саакашвили и его партия «Единое национальное движение». В этом уверен политолог, член совета Союз грузин России Игорь Гвритишвили.

«Это не только я так считаю. Это мнение многих обозревателей, — сказал Гвритишвили в разговоре с «Политикой Сегодня». — За последние годы на почве своих неудач на парламентских и муниципальных выборах они ищут повод для вывода своих сторонников на улицу и организации массовых беспорядков и протестов».

Повод был найден. Глупый, противоречащий принятым международным нормам. Избранного председателя Межпарламентской ассамблеи православия (создана по инициативе Греции, в ней участвуют депутаты из 36 стран) депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова (КПРФ) принимающая сторона (то есть грузинские власти) по протоколу пригласили в кресло спикера парламента страны. Оппозиционное меньшинство в парламенте возмутилось, сорвало работу комиссии, депутаты облили Гаврилова водой. Делегацию под охраной пришлось вывести из здания. Почти сразу же у здания парламента как бы стихийно образовалась толпа. Вечером начались столкновения, погромы. Полиция применяла резиновые пули, дубинки.

Здание парламента в Грузии радикалы штурмовали с украинскими флагами. И это еще один признак присутствия Саакашвили, обращает внимание Гвритишвили.

«Украинские флаги — это все Саакашвили. За всем этим стоит он. Он не скрывал, что любыми правдами и неправдами будет добиваться возвращения в Грузию и прихода к власти», — считает политолог.

Сам экс-президент, в отношении которого на родине возбуждены уголовные дела, подогревал ситуацию видеобращением из Украины, в котором призывал полицию не подчиняться лидеру правящей партии «Грузинская мечта» Бидзину Иванишвили.

Депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов по возвращении в Россию заявил, что протесты были заранее спланированной акцией. И в этом вряд ли можно усомниться, учитывая скорость развития событий и то, что у многих появились распечатанные видимо заранее плакаты и лозунги, а также флаги Украины и США.

В 2017 году, когда глава Одесской области Саакшвили вдруг резко превратился из друга украинского президента Порошенко в его ярого оппонента, в Киеве начались протесты сторонников грузино-украинского политика. В октябре генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на Совете регионального развития заявлял, что акции протеста в Киеве оплачиваются из-за рубежа, деньги ввозят в страну граждане Грузии на частных самолетах.

«Мы имеем основания говорить о проплате некоторых участников митинга. Мы также знаем, что эти средства привозились в Украину на частных самолетах гражданами Грузии, которые перед этим посещали Западную Европу», — рассказал Луценко.

Луценко настаивал: Саакашвили опирается на «узкий круг экстремистов грузинского и украинского происхождения», а деньги получает от других стран.

Сам экс-президент Грузии и экс-глава Одесской области ранее не скрывал своих особых отношений с США, в том числе финансовых. Выпускник частного университета Джорджа Вашингтона, который славится тем, что там буквально «выпекают» политиков, чтобы потом использовать их по назначению (тот же вуз закончил к примеру венесуэльский самопровозглашенный президент Хуан Гуайдо) Михаил Саакашвили говорил, что получает деньги как от американского правительства, так и от «других людей».

Саакашвили знает, что антироссийские настроения и высказывания хорошо вознаграждаются за океаном, так как зачастую считаются приверженностью политическим принципам либерализма и демократии. Вот, например, вице-президент США (2009-2017 годах) Джо Байден во время визита в Тбилиси в 2009 году (при президентстве Саакашвили) «с гордостью» заявлял, что Грузия получает «самую большую в мире помощь от США в пересчете на душу населения».

Имя ветерана американской политики Байдена вновь появилось в информационной повестке - он заявил, что идет на президентские выборы -2020 с намерением защитить «ключевые ценности» Соединённых Штатов. Об этих ценностях политик напомнил в феврале 2019 года на конференции по безопасности в Мюнхене.

«Партнерам НАТО, таким как Грузия и Украина, мы должны максимально помочь, чтобы они стали более боеспособными перед российским влиянием», — заявил Джо Байден.

И добавил, что Россия «должна увидеть, что ей придется расплачиваться за нарушение международных норм».

И вот теперь русофобская карта разыгрывается в Тбилиси, куда, кстати за несколько дней до протестов прибыл советник Джо Байдена Майкл Карпентер. «Просто провел в Грузии несколько дней», — пишет он в Twitter и пугает 20,5 тысяч подписчиков подписчиков перспективой оккупации всей территории Грузии Россией.

«Просто провел 3 дня в Грузии. Я не уверен, что правительство полностью понимает последствия своей политики открытых дверей с Россией. С таким количеством «туристов» (эй ФСБ) — столько земли, скупаемой российскими бизнесменами, они могут проснуться в один прекрасный день и найти не 20%, а 100% занятых», — написал советник Байдена.

Just spent 3 days in Georgia ????????. I’m not sure the gov fully understands the implications of its open door policy with Russia. With so many “tourists” (ehem FSB) & so much land being bought up by Russian businessmen, they may wake up one day and find not 20% but 100% occupied. — Michael Carpenter (@mikercarpenter) June 18, 2019

Еще одно любопытное совпадение: в столице Грузии за несколько дней до событий появился журналист издания The Guardian , который написал книгу о «путинской России» Шон Уолкер. Он приехал в Тбилиси модерировать группу о протестах, а тут они случились. «Как по волшебству», — замечает Уолкер в своем Twitter.

Came to Georgia to moderate a panel about protests and, like magic, people are storming the parliament..: pic.twitter.com/oB3S0bc4r1 — Shaun Walker (@shaunwalker7) June 20, 2019

Тем временем, МИД РФ рекомендовал гражданам России, находящимся в Грузии или планирующим поездки в эту страну, избегать мест массового скопления людей.

«Политика Сегодня» направила вопросы о событиях в Грузии в пресс-офис Байдена и его советнику по иностранным делам Карпентеру. Ответов пока не получили.