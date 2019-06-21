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10:39   21 Июня 2019
Россия

Гаврилов назвал протесты в Грузии ударом по доверию граждан к властям

Гаврилов назвал протесты в Грузии ударом по доверию граждан к властям

Депутат Госдумы Сергей Гаврилов назвал срыв радикалами заседания МАП в Тбилиси заранее продуманной акцией, призванной ухудшить отношения с РФ. 

Об этом 21 июня сообщает РИА Новости. 

По мнению Гаврилова, акцию провели для того, чтобы испортить отношения с Россией и заблокировать их возможное укрепление. Кроме этого, демонстранты хотели ударить по православным ценностям Грузии. 

«Я думаю, что это заранее продуманная акция», — резюмировал парламентарий. 

Гаврилов подчеркнул, что митинг прошел под управлением англоговорящих инструкторов. По словам депутата, протестующие заранее подготовили плакаты и «кричалки», а заседание ассамблеи радикалы использовали как повод для начала акции. 

Он также назвал произошедшее в грузинской столице «ударом по властям Грузии и доверию граждан к ним». 

Гаврилов назвал протесты в Грузии ударом по доверию граждан к властям

«Политика сегодня» напоминает, в четверг в Тбилиси прошел митинг. Демонстранты выступали против участия российских делегатов в МАП. Радикалы захватили здание, а позже попытались штурмовать парламент. К ним присоединилась оппозиция, требовавшая отставки правительства. 

По имеющимся данным, именно Запад во главе с США причастен к организации протестов в этой стране. В Грузии работает американский фонд «Свободная Россия», который носит антироссийскую повестку. За акциями протестов также может стоять Агентство США по международному развитию

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #сша #политика #грузия #весь мир

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