Депутат Госдумы Сергей Гаврилов назвал срыв радикалами заседания МАП в Тбилиси заранее продуманной акцией, призванной ухудшить отношения с РФ.

Об этом 21 июня сообщает РИА Новости.

По мнению Гаврилова, акцию провели для того, чтобы испортить отношения с Россией и заблокировать их возможное укрепление. Кроме этого, демонстранты хотели ударить по православным ценностям Грузии.

«Я думаю, что это заранее продуманная акция», — резюмировал парламентарий.

Гаврилов подчеркнул, что митинг прошел под управлением англоговорящих инструкторов. По словам депутата, протестующие заранее подготовили плакаты и «кричалки», а заседание ассамблеи радикалы использовали как повод для начала акции.

Он также назвал произошедшее в грузинской столице «ударом по властям Грузии и доверию граждан к ним».

«Политика сегодня» напоминает, в четверг в Тбилиси прошел митинг. Демонстранты выступали против участия российских делегатов в МАП. Радикалы захватили здание, а позже попытались штурмовать парламент. К ним присоединилась оппозиция, требовавшая отставки правительства.

По имеющимся данным, именно Запад во главе с США причастен к организации протестов в этой стране. В Грузии работает американский фонд «Свободная Россия», который носит антироссийскую повестку. За акциями протестов также может стоять Агентство США по международному развитию