Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Около 140 центров амбулаторной онкологической помощи будет открыто в РФ в 2019 году

Около 140 центров амбулаторной онкологической помощи будет открыто в РФ в 2019 году

 Медведев отметил высокие темпы развития цифровой сферы в России

Медведев отметил высокие темпы развития цифровой сферы в России
Спикер парламента Грузии Кобахидзе заявил об отставке

Спикер парламента Грузии Кобахидзе заявил об отставке

Суд разрешил Саакашвили баллотироваться в парламент Украины

Суд разрешил Саакашвили баллотироваться в парламент Украины
Курды атаковали рабочих, поставляющих нефть из Дейр-эз-Зора на запад Сирии

Курды атаковали рабочих, поставляющих нефть из Дейр-эз-Зора на запад Сирии

 США готовят диверсии против иранцев в сирийском Абу-Кемале

США готовят диверсии против иранцев в сирийском Абу-Кемале
Около 140 центров амбулаторной онкологической помощи будет открыто в РФ в 2019 году

Около 140 центров амбулаторной онкологической помощи будет открыто в РФ в 2019 году

 Медведев отметил высокие темпы развития цифровой сферы в России

Медведев отметил высокие темпы развития цифровой сферы в России
Спикер парламента Грузии Кобахидзе заявил об отставке

Спикер парламента Грузии Кобахидзе заявил об отставке

Суд разрешил Саакашвили баллотироваться в парламент Украины

Суд разрешил Саакашвили баллотироваться в парламент Украины
Курды атаковали рабочих, поставляющих нефть из Дейр-эз-Зора на запад Сирии

Курды атаковали рабочих, поставляющих нефть из Дейр-эз-Зора на запад Сирии

 США готовят диверсии против иранцев в сирийском Абу-Кемале

США готовят диверсии против иранцев в сирийском Абу-Кемале
10:24   21 Июня 2019
Весь мир

Лавров и Ле Дриан обсудили ситуацию в Ливии, Иране и на Украине

Лавров и Ле Дриан обсудили ситуацию в Ливии, Иране и на Украине

Глава МИД Франции, Министр Европы Жан-Ив Ле Дриан провел телефонный разговор с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым. 

Как сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства, телефонные переговоры состоялись накануне – в четверг 20 июня по инициативе французской стороны. Министры обсудили ситуацию вокруг Ирана, в Ливии, а также на Украине, обменявшись мнениями по этим вопросам.

Также Лавров и Ле Дриан перед началом летней сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы, которая стартует 24 июня, обсудили обстановку в СЕ и «сверили часы» по вопросам двустороннего взаимодействия Москвы и Парижа, поговорив, в частности о перспективах возобновления работы Совета сотрудничества по безопасности.

Лавров и Ле Дриан обсудили ситуацию в Ливии, Иране и на Украине

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#россия #франция #украина #мид #иран #лавров #ливия #ледриан

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...