Лавров и Ле Дриан обсудили ситуацию в Ливии, Иране и на Украине

Глава МИД Франции, Министр Европы Жан-Ив Ле Дриан провел телефонный разговор с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

Как сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства, телефонные переговоры состоялись накануне – в четверг 20 июня по инициативе французской стороны. Министры обсудили ситуацию вокруг Ирана, в Ливии, а также на Украине, обменявшись мнениями по этим вопросам.

Также Лавров и Ле Дриан перед началом летней сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы, которая стартует 24 июня, обсудили обстановку в СЕ и «сверили часы» по вопросам двустороннего взаимодействия Москвы и Парижа, поговорив, в частности о перспективах возобновления работы Совета сотрудничества по безопасности.