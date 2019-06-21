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10:16   21 Июня 2019
Россия

Абубакар Нурмагомедов отменил бой на турните UFC в Абу-Даби из-за травмы

Абубакар Нурмагомедов отменил бой на турните UFC в Абу-Даби из-за травмы

Абубакар Нурмагомедов не сможет выступить на турните UFC в Абу-Даби в связи с травмой. Об этом 21 июня сообщает РИА Новости со ссылкой на менеджера спортсмена Ризвана Магомедова. 

По словам представителя бойца, Нурмагомедов восстанавливается после травмы. 

«Его бой состоится на более поздних турнирах», — передает РИА Новости слова Магомедова. 

Как сообщает ТАСС, спортсмену сделали операцию на руке из-за разрыва связок. 

«Политика сегодня» напоминает, Абубакару Нурмагомедову сократили срок дисквалификации, в связи с чем спортсмен мог выступить на турнире уже в сентябре этого года.

Ранее двоюродный брат Абубакара Хабиб Нурмагомедов назвал условия для возвращения. В частности, он потребовал разрешить выступать Абубакару, а также сократить дисквалификацию Зубайры Тухугова. 

Абубакар Нурмагомедов имеет на счету 15 побед и два поражения в ММА. Ранее спортсмен выступал в организации PFL.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #общество #ufc #абубакар нурмагомедов #хабиб нурмагомедов

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