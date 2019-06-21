Абубакар Нурмагомедов отменил бой на турните UFC в Абу-Даби из-за травмы

Абубакар Нурмагомедов не сможет выступить на турните UFC в Абу-Даби в связи с травмой. Об этом 21 июня сообщает РИА Новости со ссылкой на менеджера спортсмена Ризвана Магомедова.

По словам представителя бойца, Нурмагомедов восстанавливается после травмы.

«Его бой состоится на более поздних турнирах», — передает РИА Новости слова Магомедова.

Как сообщает ТАСС, спортсмену сделали операцию на руке из-за разрыва связок.

«Политика сегодня» напоминает, Абубакару Нурмагомедову сократили срок дисквалификации, в связи с чем спортсмен мог выступить на турнире уже в сентябре этого года.

Ранее двоюродный брат Абубакара Хабиб Нурмагомедов назвал условия для возвращения. В частности, он потребовал разрешить выступать Абубакару, а также сократить дисквалификацию Зубайры Тухугова.

Абубакар Нурмагомедов имеет на счету 15 побед и два поражения в ММА. Ранее спортсмен выступал в организации PFL.