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9:46   21 Июня 2019
Россия

Россиян предостерегли от поездок в Грузию

Россиян предостерегли от поездок в Грузию

Россиянам стоит отказаться от поездок в Грузию, пока там не стабилизируется ситуация, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в интервью РИА Новости 21 июня.

Он отметил, что страна в последнее время стала очень популярной среди российских туристов.

«Зачем рисковать? Пусть сначала грузинские власти урегулируют ситуацию,  — подчеркнул собеседник. — Не исключено, что в ближайшие дни ситуация в Тбилиси будет накалена».

Сенатор хотел бы услышать комментарии грузинского правительства, в частности президента и премьер-министра, вокруг сложившейся ситуации. Однако пока не поступало каких-либо официальных заявлений. 

Россиян предостерегли от поездок в Грузию

Протесты в Тбилиси стартовали в четверг, 20 июня. Участники акций выступают против того, что российские делегаты участвуют в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. К митингующим присоединилась оппозиция, они штурмуют здание парламента и требуют отставки правительства. Из-за беспорядков пострадало свыше 70 человек.

В российском министерстве обороны возмущены акциями радикалов, которые сорвали работу генеральной ассамблеи. Председатель Государственной думы Вячеслав Володин отмечал, что грузинские власти не следуют нормам проведения международных мероприятий, так как их бездействие сорвало сессию МАП.

Россиян предостерегли от поездок в Грузию

Стоит отметить, что многое указывает на очередное вмешательство США во внутренние дела суверенного государства. Это подтверждает высказывание старшего директора Центра имени Байдена Университета Пенсильвании Майкла Карпентера, который отмечал, что «в один прекрасный день Грузия может проснуться и обнаружить не 20, а 100 процентов оккупированных территорий».

К тому же, на территории страны работает фонд «Свободная Россия», который на территории РФ признан нежелательным. США как раз занимаются его финансированием и работой. Вместе с тем, за протестными акциями может стоять американское Агентство по международному развитию. Стоит отметить, что Штатам выгодно рассоривать Россию и ее соседей.

Россиян предостерегли от поездок в Грузию

Ситуацию также прокомментировала главный редактор RT Маргарита Симоньян в Twitter.

Жители Америки и Европейского союза активно поддерживают «противостояние» грузин с россиянами в социальных сетях. Это не только подталкивает население Грузии к беспорядкам, но и создает необходимый Западу информационный фон.

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Автор: Анна Манц
#совфед #туризм #грузия #протесты #джабаров

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