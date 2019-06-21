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9:43   21 Июня 2019
Ближнее зарубежье

Президент Грузии прервала визит в Белоруссию и возвращается в Тбилиси

Президент Грузии прервала визит в Белоруссию и возвращается в Тбилиси

Президент Грузии Саломе Зурабишвили досрочно завершит визит в Белоруссию после встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко.

Об этом 21 июня сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в органах государственного управления республики.

Ранее сообщалось, что Зарубашивили прилетела с визитом в Минск. Президент запланировала ряд встреч, в частности с Лукашенко и главой правительства республики Сергеем Румасом. Помимо этого, политик в качестве почетного гостя должна была присутствовать на церемонии открытия II Европейских игр.

«Президент Грузии планирует раньше намеченного завершить визит. Вместе с тем запланированная на пятницу встреча с президентом Лукашенко состоится, правда, несколько раньше намеченного», — цитирует РИА Новости слова источника. 

Одновременно ТАСС сообщает, что Зарубашивили уже направляется в аэропорт. 

«Политика сегодня» напоминает, в четверг в Тбилиси несколько тысяч людей собрались, чтобы потребовать отставку главы МВД и председателя парламента. Протестующие попытались захватить здание. Сообщается о нескольких десятках задержанных.

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Автор: Софья Белоцерковская
#политика #белоруссия #общество #зарубашивили

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