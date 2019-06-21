УВЗ покажет секретные разработки на закрытой части «Армии-2019»

Корпорация «Уралвагонзавод» намерена продемонстрировать военным специалистам секретные разработки в действии на международном военно-техническом форуме «Армия-2019», рассказали в пресс-службе организации 21 июня.

Отмечается, что список перспективных образцов вооружения засекречен. Презентация будет доступна лишь на закрытой части события.

«А танки Т-72Б3, БМП-1АМ, двухзвенный гусеничный транспортер ДТ-10ПМ и другая техника будет доступна всем. Они покажут свою мощь на открытом динамическом показе», — добавили в пресс-службе.

Уралвагонзавод в этом году будет представлен сразу на трех площадках форума: на собственной открытой экспозиции, закрытом стенде в центре «Ростеха» и на площадке министерства обороны.

«На стенде УВЗ расскажут с наглядной демонстрацией про технику «Уралвагонзавода», «Уралтрансмаша», Завода №9, Рубцовского филиала УВЗ, МК «Витязь», «Буревестника» и «Омсктрансмаша». Там можно будет увидеть уникальный танк Т-90МС, созданный на 3D-принтере по оригинальным чертежам от разработчика – АО «УКБТМ», — отметили в пресс-службе.

Военный форум «Армия-2019» стартует 25 июня в парке «Патриот», который находится в Московской области. Событие продлится до 30 июня.

18 июня глава российского оборонного ведомства генерал армии Сергей Шойгу рассказал, что военнослужащие в скором времени получат новейшее оружие. Это касается не только армии, но и флота.

Вооружение основано на технологиях лазерной энергии и гиперзвука. Министр тогда отмечал, что первые образцы уже заступили на опытно-боевое дежурство.