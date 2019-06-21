Сухум намерен наказать грузинского депутата за убийства в Абхазии

Заявление грузинского депутата во время заседания сессии Межпарламентской Ассамблеи Православия возмутило МИД Абхазии.

Об этом 21 июня сообщается на официальном сайте абхазского внешнеполитического ведомства.

В сообщении, опубликованном на сайте, сказано, что оппозиционные грузинские парламентарии грубо сорвали заседание сессии МАП.

«В ходе возникшей полемики депутат парламента Грузии, член «Европейской Грузии» Акакий Бобохидзе выкрикнул оскорбительную реплику, в которой, по сути, признался в совершенных им убийствах на территории Абхазии», — передает внешнеполитическое ведомство.

В МИД подчеркнули, что такое циничное признание, прозвучавшее от официального лица с трибуны грузинского парламента, вызывает в Абхазии законное возмущение. Сухум не оставит «заявления» Бобохидзе без последствий, ведь он открыто признался в убийствах.

Правительство страны намерено поднять вопрос об уголовной ответственности депутата.

«Политика сегодня» напоминает, в четверг грузинские оппозиционеры сорвали выступление депутатов Госдумы.