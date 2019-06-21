Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Около 140 центров амбулаторной онкологической помощи будет открыто в РФ в 2019 году

Около 140 центров амбулаторной онкологической помощи будет открыто в РФ в 2019 году

 Медведев отметил высокие темпы развития цифровой сферы в России

Медведев отметил высокие темпы развития цифровой сферы в России
Спикер парламента Грузии Кобахидзе заявил об отставке

Спикер парламента Грузии Кобахидзе заявил об отставке

Суд разрешил Саакашвили баллотироваться в парламент Украины

Суд разрешил Саакашвили баллотироваться в парламент Украины
Курды атаковали рабочих, поставляющих нефть из Дейр-эз-Зора на запад Сирии

Курды атаковали рабочих, поставляющих нефть из Дейр-эз-Зора на запад Сирии

 США готовят диверсии против иранцев в сирийском Абу-Кемале

США готовят диверсии против иранцев в сирийском Абу-Кемале
Около 140 центров амбулаторной онкологической помощи будет открыто в РФ в 2019 году

Около 140 центров амбулаторной онкологической помощи будет открыто в РФ в 2019 году

 Медведев отметил высокие темпы развития цифровой сферы в России

Медведев отметил высокие темпы развития цифровой сферы в России
Спикер парламента Грузии Кобахидзе заявил об отставке

Спикер парламента Грузии Кобахидзе заявил об отставке

Суд разрешил Саакашвили баллотироваться в парламент Украины

Суд разрешил Саакашвили баллотироваться в парламент Украины
Курды атаковали рабочих, поставляющих нефть из Дейр-эз-Зора на запад Сирии

Курды атаковали рабочих, поставляющих нефть из Дейр-эз-Зора на запад Сирии

 США готовят диверсии против иранцев в сирийском Абу-Кемале

США готовят диверсии против иранцев в сирийском Абу-Кемале
9:27   21 Июня 2019
Ближнее зарубежье

Сухум намерен наказать грузинского депутата за убийства в Абхазии

Сухум намерен наказать грузинского депутата за убийства в Абхазии

Заявление грузинского депутата во время заседания сессии Межпарламентской Ассамблеи Православия возмутило МИД Абхазии.

Об этом 21 июня сообщается на официальном сайте абхазского внешнеполитического ведомства. 

В сообщении, опубликованном на сайте, сказано, что оппозиционные грузинские парламентарии грубо сорвали заседание сессии МАП. 

«В ходе возникшей полемики депутат парламента Грузии, член «Европейской Грузии» Акакий Бобохидзе выкрикнул оскорбительную реплику, в которой, по сути, признался в совершенных им убийствах на территории Абхазии», — передает внешнеполитическое ведомство. 

В МИД подчеркнули, что такое циничное признание, прозвучавшее от официального лица с трибуны грузинского парламента, вызывает в Абхазии законное возмущение. Сухум не оставит «заявления» Бобохидзе без последствий, ведь он открыто признался в убийствах. 

Правительство страны намерено поднять вопрос об уголовной ответственности депутата. 

«Политика сегодня» напоминает, в четверг грузинские оппозиционеры сорвали выступление депутатов Госдумы.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#политика #грузия #абхазия #общество

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...