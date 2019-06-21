ВЭБ намерен судиться с Украиной в арбитражном суде Стокгольма

Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» подала в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма иск против Украины с требованием возместить убытки, причиненные Проминвестбанку. Об этом сообщили в организации 21 июня.

Старший вице-президент правового блока госкорпорации Игорь Краснов уверен, что арбитраж поддержит требование, а Украина возместит причиненный ущерб.

«Сегодня пришло время призвать их [власти Украины] к ответу», — заявил он.

Кредитное учреждение является дочкой ВЭБа. Корпорация приобрела акции Проминвестбанка в 2008 году и вложила в его развитие свыше 2,7 миллиардов долларов.

Киев нарушил соглашение о взаимной защите инвестиций, которое подписали правительства обеих стран еще в 1998 году. Это произошло, когда украинское правительство в 2017 году решило ввести санкции в отношении всех российских государственных банков, которые работали на территории Украины.