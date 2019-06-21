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8:53   21 Июня 2019
Россия

Пуск «Протона-М» перенесли из-за выявленного замечания

Пуск «Протона-М» перенесли из-за выявленного замечания

Запуск ракеты-носителя «Протон-М», которая должна доставить на орбиту новый космический телескоп «Спектр-РГ», перенесли на резервную дату, сообщила государственная корпорация «Роскосмос» в Twitter 21 июня.

Ранее генеральный директор НПО имени Лавочкина Александр Ширшаков сообщал, что резервная дата — это 12 июля. Пуск должен пройти с космодрома Байконур.

В публикации отмечается, что решение о переносе мероприятия приняла государственная комиссия.

Пуск «Протона-М» перенесли из-за выявленного замечания

«Спектр-РГ», полное название «Спектр-Рентген-Гамма», — это орбитальная астрофизическая обсерватория. Она предназначена для изучения космических пространств в гамма- и рентгеновском диапазонах. Телескоп разместят в точке Лагранжа L2, которая находится в системе Солнце — Земля.

В отличие от существующих рентгеновских космических телескопов, у «Спектр-РГ» поле зрения способно сделать полный обзор пространства с самой высокой чувствительностью. Данный механизм стал вторым из четырех аппаратов серии. Первый «Спектр-Р» запустили еще в 2011 году, остальные находятся на стадии разработки.

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Автор: Анна Манц
#байконур #перенос #протон-м #пуск #спектр-рг

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