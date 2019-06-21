Путин призвал выпускников стать специалистами по призванию 

Российский президент Владимир Путин поздравил выпускников с окончанием школы, которое знаменует начало взрослой и самостоятельной жизни. Обращение опубликовали на сайте главы страны 21 июня.

В пятницу множество вчерашних школьников получат аттестаты, некоторые отправятся на выпускной. Лидер РФ отметил, что школа — это второй дом.

«И думаю, что вы [выпускники] понимаете, что заслуга в этом, прежде всего, педагогов, ваших наставников, требовательных, строгих и доброжелательных… И сколько бы времени ни прошло, ваши педагоги никогда вас не забудут, всегда будут рады видеть вас. Помните и вы о своих учителях, помогайте и поддерживайте их», — подчеркнуто в публикации.

Для подростков сейчас важно определиться с профессией и поступить в выбранное учебное заведение. Глава страны призвал стать «отличными, грамотными, востребованными специалистами».

«Очень важно, чтобы дело, которому вы будете служить, было по призванию и по душе», — заметил он.

Только в таком случае возможна реализация лучших качеств, дарований и способностей человека. Это позволит принимать сегодняшним выпускникам важные решения и вносить вклад в развитие страны.