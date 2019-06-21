Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Около 140 центров амбулаторной онкологической помощи будет открыто в РФ в 2019 году

Около 140 центров амбулаторной онкологической помощи будет открыто в РФ в 2019 году

 Медведев отметил высокие темпы развития цифровой сферы в России

Медведев отметил высокие темпы развития цифровой сферы в России
Спикер парламента Грузии Кобахидзе заявил об отставке

Спикер парламента Грузии Кобахидзе заявил об отставке

Суд разрешил Саакашвили баллотироваться в парламент Украины

Суд разрешил Саакашвили баллотироваться в парламент Украины
Курды атаковали рабочих, поставляющих нефть из Дейр-эз-Зора на запад Сирии

Курды атаковали рабочих, поставляющих нефть из Дейр-эз-Зора на запад Сирии

 США готовят диверсии против иранцев в сирийском Абу-Кемале

США готовят диверсии против иранцев в сирийском Абу-Кемале
Около 140 центров амбулаторной онкологической помощи будет открыто в РФ в 2019 году

Около 140 центров амбулаторной онкологической помощи будет открыто в РФ в 2019 году

 Медведев отметил высокие темпы развития цифровой сферы в России

Медведев отметил высокие темпы развития цифровой сферы в России
Спикер парламента Грузии Кобахидзе заявил об отставке

Спикер парламента Грузии Кобахидзе заявил об отставке

Суд разрешил Саакашвили баллотироваться в парламент Украины

Суд разрешил Саакашвили баллотироваться в парламент Украины
Курды атаковали рабочих, поставляющих нефть из Дейр-эз-Зора на запад Сирии

Курды атаковали рабочих, поставляющих нефть из Дейр-эз-Зора на запад Сирии

 США готовят диверсии против иранцев в сирийском Абу-Кемале

США готовят диверсии против иранцев в сирийском Абу-Кемале
8:42   21 Июня 2019
Россия

Путин призвал выпускников стать специалистами по призванию

Путин призвал выпускников стать специалистами по призванию

Российский президент Владимир Путин поздравил выпускников с окончанием школы, которое знаменует начало взрослой и самостоятельной жизни. Обращение опубликовали на сайте главы страны 21 июня.

В пятницу множество вчерашних школьников получат аттестаты, некоторые отправятся на выпускной. Лидер РФ отметил, что школа — это второй дом.

«И думаю, что вы [выпускники] понимаете, что заслуга в этом, прежде всего, педагогов, ваших наставников, требовательных, строгих и доброжелательных… И сколько бы времени ни прошло, ваши педагоги никогда вас не забудут, всегда будут рады видеть вас. Помните и вы о своих учителях, помогайте и поддерживайте их», — подчеркнуто в публикации.

Для подростков сейчас важно определиться с профессией и поступить в выбранное учебное заведение. Глава страны призвал стать «отличными, грамотными, востребованными специалистами».

«Очень важно, чтобы дело, которому вы будете служить, было по призванию и по душе», — заметил он.

Только в таком случае возможна реализация лучших качеств, дарований и способностей человека. Это позволит принимать сегодняшним выпускникам важные решения и вносить вклад в развитие страны.

«Гордитесь нашей великой Родиной, и она обязательно будет гордиться вами, вашими достижениями, передовыми знаниями, смелыми открытиями, той молодой энергией, которая, убежден, позволит вашему поколению вывести Россию на новые победные рубежи», — отметил Путин.

Путин призвал выпускников стать специалистами по призванию 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#путин #выпускники

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...