Путин призвал выпускников стать специалистами по призванию
Российский президент Владимир Путин поздравил выпускников с окончанием школы, которое знаменует начало взрослой и самостоятельной жизни. Обращение опубликовали на сайте главы страны 21 июня.
В пятницу множество вчерашних школьников получат аттестаты, некоторые отправятся на выпускной. Лидер РФ отметил, что школа — это второй дом.
«И думаю, что вы [выпускники] понимаете, что заслуга в этом, прежде всего, педагогов, ваших наставников, требовательных, строгих и доброжелательных… И сколько бы времени ни прошло, ваши педагоги никогда вас не забудут, всегда будут рады видеть вас. Помните и вы о своих учителях, помогайте и поддерживайте их», — подчеркнуто в публикации.
Для подростков сейчас важно определиться с профессией и поступить в выбранное учебное заведение. Глава страны призвал стать «отличными, грамотными, востребованными специалистами».
«Очень важно, чтобы дело, которому вы будете служить, было по призванию и по душе», — заметил он.
Только в таком случае возможна реализация лучших качеств, дарований и способностей человека. Это позволит принимать сегодняшним выпускникам важные решения и вносить вклад в развитие страны.
«Гордитесь нашей великой Родиной, и она обязательно будет гордиться вами, вашими достижениями, передовыми знаниями, смелыми открытиями, той молодой энергией, которая, убежден, позволит вашему поколению вывести Россию на новые победные рубежи», — отметил Путин.