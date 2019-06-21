Крым стал самым популярным местом для детского отдыха

Сервис Biletix рассказал о самых популярных туристических направлениях для детей от семи до 17 лет. Рейтинг основан на анализе бронирования билетов.

В этом году школьники чаще всего отдыхают в Крыму и Болгарии. Наиболее популярными российскими городами стали Сочи, Анапа, Краснодар и Геленджик, среди иностранных — греческие Салоники, испанская Барселона, армянский Ереван и грузинский Тбилиси.

Что касается внутренних авиарейсов, то родители школьников зачастую выбирали направления Волгоград — Краснодар, Калуга — Краснодар, Тюмень — Симферополь, Челябинск — Санкт-Петербург и Челябинск — Минеральные воды. Дети также полетели или только полетят в Тбилиси, Анталью, Начанг и на острова Родос и Сицилия.

Доля семей с детьми, которая предпочла провести отпуск в России сократилась на два процента с прошлого года и составила 63 процента.

Вместе с тем, стоимость билетов на внутренние авиарейсы для ребят школьного возраста практически не поменялась. В среднем, перелет обходится в 12,6 тысяч рублей. Заграничные направления подешевели на 11 процентов — до 20,5 тысяч.

Стоит отметить, что родители стали намного раньше бронировать билеты. Если в прошлом году средний период составлял 52 дня, то сейчас он увеличился до 76.