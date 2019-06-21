Трамп передумал наносить удары по Ирану, сообщает NYT
Американский президент Дональд Трамп одобрил нанесение военных ударов по Ирану, сбившему американский беспилотник, но позже отменил операцию. Об этом заявляет New York Times, ссылаясь на источники в Белом доме.
По информации газеты, нанесение удара ожидали в военных и дипломатических кругах Вашингтона еще в семь вечера четверга (02:00 мск пятницы). Удары планировалось нанести рано утром, чтобы минимизировать число жертв.
Целями атаки должны были стать ряд иранских объектов, в том числе ракетные установки и радиолокационные станции.
NYT заявил, что операция была отменена еще на ранней стадии планирования. Не известно, связано ли это с тем, что в Белом доме просто передумали, либо с тем, что в правительстве столкнулись с трудностями стратегического или логистического характера.
Ранее Трамп заявлял, что скоро общественность узнает об ответе США на нападения на танкеры и атаку на БПЛА. По его словам, в Тегерана «совершили большую ошибку».