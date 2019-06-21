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Около 140 центров амбулаторной онкологической помощи будет открыто в РФ в 2019 году

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Медведев отметил высокие темпы развития цифровой сферы в России
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Спикер парламента Грузии Кобахидзе заявил об отставке

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Курды атаковали рабочих, поставляющих нефть из Дейр-эз-Зора на запад Сирии

Курды атаковали рабочих, поставляющих нефть из Дейр-эз-Зора на запад Сирии

 США готовят диверсии против иранцев в сирийском Абу-Кемале

США готовят диверсии против иранцев в сирийском Абу-Кемале
7:49   21 Июня 2019
Весь мир

Трамп передумал наносить удары по Ирану, сообщает NYT

Трамп передумал наносить удары по Ирану, сообщает NYT

Американский президент Дональд Трамп одобрил нанесение военных ударов по Ирану, сбившему американский беспилотник, но позже отменил операцию. Об этом заявляет New York Times, ссылаясь на источники в Белом доме.

По информации газеты, нанесение удара ожидали в военных и дипломатических кругах Вашингтона еще в семь вечера четверга (02:00 мск пятницы). Удары планировалось нанести рано утром, чтобы минимизировать число жертв.

Целями атаки должны были стать ряд иранских объектов, в том числе ракетные установки и радиолокационные станции.

NYT заявил, что операция была отменена еще на ранней стадии планирования. Не известно, связано ли это с тем, что в Белом доме просто передумали, либо с тем, что в правительстве столкнулись с трудностями стратегического или логистического характера.

Ранее Трамп заявлял, что скоро общественность узнает об ответе США на нападения на танкеры и атаку на БПЛА. По его словам, в Тегерана «совершили большую ошибку».

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Автор: Олег Королев
#иран #трамп

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