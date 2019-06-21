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7:29   21 Июня 2019
Весь мир

Американским авиакомпаниям запретили летать в воздушном пространстве Ирана

Американским авиакомпаниям запретили летать в воздушном пространстве Ирана

Управление гражданской авиации США (FAA) выпустило экстренное уведомление, которое запрещает американским авиакомпаниям полеты над воздушным пространством Ирана. Об этом сообщает телеканал CNBC.

FAA сообщает, что ближайший гражданский самолет находился в 72 километрах от американского военного беспилотника.

Управление запрещает полеты над Ормузским проливом и Оманским заливом.

Иранский Корпус стражей исламской революции в четверг сообщил, что иранские военные сбили беспилотник США возле входа в Персидский залив, поскольку он нарушил воздушное пространство страны.

В свою очередь Центральное командование ВС США сообщило, что иранский зенитно-ракетный комплекс сбил беспилотник ВМС США, который пролетал в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом.

Американский лидер Дональд Трамп назвал произошедшее «очень большой ошибкой Ирана». Однако позже он заявил, что не верит в преднамеренный характер инцидента.

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Автор: Олег Королев
#сша #иран

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