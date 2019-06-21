Американский конгрессмен предложил новый способ снизить «зависимость» Европы от РФ

Американский конгрессмен Элиот Энгель предложил выдавать странам-членам НАТО из Восточной Европы кредит с целью снижения их зависимости от РФ.

В законопроекте говорится, что многие страны-союзники США продолжают использовать советское вооружение, что вынуждает их покупать у Москвы запчасти к этой технике. При этом у данных стран нет финансовых возможностей для приобретения военного оборудования.

Также в документе говорится, что это негативно сказывается на их взаимодействии с американской техникой, что создает трудности для военных из США. Также Вашингтон должен помочь союзникам по НАТО в противостоянии «агрессивной» России.

В законопроекте упомянуты те страны, которые вступили в НАТО после 1999 года. В частности, под этот критерий подпадают Черногория, Албания, Венгрия, Польша, Латвия, Чехия, Болгария, Словения, Литва, Эстония. Румыния, Хорватия и Словакия.