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Кадры задержания исламистов в Карачаево-Черкесии появились в сети

Кадры задержания исламистов в Карачаево-Черкесии появились в сети

 Около 140 центров амбулаторной онкологической помощи будет открыто в РФ в 2019 году

Около 140 центров амбулаторной онкологической помощи будет открыто в РФ в 2019 году
Спикер парламента Грузии Кобахидзе заявил об отставке

Спикер парламента Грузии Кобахидзе заявил об отставке

Суд разрешил Саакашвили баллотироваться в парламент Украины

Суд разрешил Саакашвили баллотироваться в парламент Украины
Курды атаковали рабочих, поставляющих нефть из Дейр-эз-Зора на запад Сирии

Курды атаковали рабочих, поставляющих нефть из Дейр-эз-Зора на запад Сирии

 США готовят диверсии против иранцев в сирийском Абу-Кемале

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7:07   21 Июня 2019
Весь мир

Американский конгрессмен предложил новый способ снизить «зависимость» Европы от РФ

Американский конгрессмен предложил новый способ снизить «зависимость» Европы от РФ

Американский конгрессмен Элиот Энгель предложил выдавать странам-членам НАТО из Восточной Европы кредит с целью снижения их зависимости от РФ.

В законопроекте говорится, что многие страны-союзники США продолжают использовать советское вооружение, что вынуждает их покупать у Москвы запчасти к этой технике. При этом у данных стран нет финансовых возможностей для приобретения военного оборудования.

Также в документе говорится, что это негативно сказывается на их взаимодействии с американской техникой, что создает трудности для военных из США. Также Вашингтон должен помочь союзникам по НАТО в противостоянии «агрессивной» России.

В законопроекте упомянуты те страны, которые вступили в НАТО после 1999 года. В частности, под этот критерий подпадают Черногория, Албания, Венгрия, Польша, Латвия, Чехия, Болгария, Словения, Литва, Эстония. Румыния, Хорватия и Словакия.

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Автор: Олег Королев
#россия #нато #конгресс сша

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