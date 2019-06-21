Россия готова к встречным шагам США по проблеме виз, заявил Антонов

Россия готова к встречным шагам для решения визовой проблемы, сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов.

Отвечая на вопросы собравшихся в Центре международной торговли в городе Анкоридж он заявил, что в отношениях между США и Россией присутствует визовая проблема.

Дипломат заявил, что Москва ожидает каких-либо шагов от американского правительства. По его словам, в Вашингтоне могут и должны пересмотреть свое решение о закрытии российских генконсультв на территории США.

Антонов отметил, что в данном случае Россия незамедлительно откроет американские генконсульства на территории РФ. «Мы готовы к встречным шагам». - заявил российский дипломат.

Ранее Антонов заявлял, что Москва готова к серьезному обсуждению с Вашингтоном вопроса стратегической стабильности. По его словам, наиболее важной остается проблематика стратегической стабильности и контроля над вооружениями.