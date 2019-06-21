Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Кадры задержания исламистов в Карачаево-Черкесии появились в сети

Кадры задержания исламистов в Карачаево-Черкесии появились в сети

 Около 140 центров амбулаторной онкологической помощи будет открыто в РФ в 2019 году

Около 140 центров амбулаторной онкологической помощи будет открыто в РФ в 2019 году
Спикер парламента Грузии Кобахидзе заявил об отставке

Спикер парламента Грузии Кобахидзе заявил об отставке

Суд разрешил Саакашвили баллотироваться в парламент Украины

Суд разрешил Саакашвили баллотироваться в парламент Украины
Курды атаковали рабочих, поставляющих нефть из Дейр-эз-Зора на запад Сирии

Курды атаковали рабочих, поставляющих нефть из Дейр-эз-Зора на запад Сирии

 США готовят диверсии против иранцев в сирийском Абу-Кемале

США готовят диверсии против иранцев в сирийском Абу-Кемале
Кадры задержания исламистов в Карачаево-Черкесии появились в сети

Кадры задержания исламистов в Карачаево-Черкесии появились в сети

 Около 140 центров амбулаторной онкологической помощи будет открыто в РФ в 2019 году

Около 140 центров амбулаторной онкологической помощи будет открыто в РФ в 2019 году
Спикер парламента Грузии Кобахидзе заявил об отставке

Спикер парламента Грузии Кобахидзе заявил об отставке

Суд разрешил Саакашвили баллотироваться в парламент Украины

Суд разрешил Саакашвили баллотироваться в парламент Украины
Курды атаковали рабочих, поставляющих нефть из Дейр-эз-Зора на запад Сирии

Курды атаковали рабочих, поставляющих нефть из Дейр-эз-Зора на запад Сирии

 США готовят диверсии против иранцев в сирийском Абу-Кемале

США готовят диверсии против иранцев в сирийском Абу-Кемале
6:45   21 Июня 2019
Весь мир

Россия готова к встречным шагам США по проблеме виз, заявил Антонов

Россия готова к встречным шагам США по проблеме виз, заявил Антонов

Россия готова к встречным шагам для решения визовой проблемы, сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов.

Отвечая на вопросы собравшихся в Центре международной торговли в городе Анкоридж он заявил, что в отношениях между США и Россией присутствует визовая проблема.

Дипломат заявил, что Москва ожидает каких-либо шагов от американского правительства. По его словам, в Вашингтоне могут и должны пересмотреть свое решение о закрытии российских генконсультв на территории США.

Антонов отметил, что в данном случае Россия незамедлительно откроет американские генконсульства на территории РФ. «Мы готовы к встречным шагам». - заявил российский дипломат.

Ранее Антонов заявлял, что Москва готова к серьезному обсуждению с Вашингтоном вопроса стратегической стабильности. По его словам, наиболее важной остается проблематика стратегической стабильности и контроля над вооружениями.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#россия #сша #антонов #генконсульства рф

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...