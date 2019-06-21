Президент Грузии обвинила РФ в организации протестов возле парламента

Грузинский президент Саломе Зурабишвили после протестов в Тбилиси заявила, что Россия заинтересована в обеспечении внутреннего противостояния в стране.

Зурабишвили на своей странице в Facebook написала, что Россия является для грузии «врагом и оккупантом». По ее словам, якобы подконтрольная России «пятая колонна» в Грузии «может быть более опасной, чем открытая агрессия».

Президент Грузии отметила, что раскол страны и ее общества «никому не выгодны, кроме России». По ее словам, это «самое опытное оружие» Москвы.

Также Зарубишвили заявила, что те, кто поддерживает внутренее противостояние в Грузии, якобы поддерживает политику РФ.

Ранее экс-президент Грузии Михаил Саакашвили высказался в поддержку протестующих. Он призвал «созданную им полицию» не подчиняться руководству страны и перейти «на сторону народа».

Поводом для митинга стало участие российского депутата Сергея Гаврилова и других делегатов из РФ в 26-й сессии Генассамблеи Международной ассамблеи православия в Тбилиси. Оппозиция была недовольна тем, что Гаврилов открыл сессию, находясь в кресле главы парламента Грузии.

Гаврилов в беседе с ФАН заявил, что произошедшее является попыткой госпереворота. Он подчеркнул, что инцидент является внутренним делом Грузии, в которое Россия не вмешивается. По его мнению, события в Тбилиси являются заранее спланированной провокацией, подготовленной США.

На территории Грузии работает антироссийский фонд «Свободная Россия». Также за беспорядками может стоять Агентство США по международному развитию.