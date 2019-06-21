Украинский депутат рассказал о подготовке командой Зеленского встречи с Путиным

Команда президента Украины Владимира Зеленского говорится ко встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом рассказал депутат Верховной рады Михаил Поплавский.

По его словам, главным тезисом встречи Зеленского станет заявление о принадлежности Донбасса и Крыма.

Поплавский заявил, что команда готовится достичь конкретных результатов. Он отметил, что необходимо выдвинуть предложения, согласовать дипломатические каналы, а после принять уже сформированные и согласованные решения.

Также он добавил, что Зеленский осознают своею историческую миссию по прекращению огня в Донбассе, и при этом осознает, что что данный вопрос нужно обсуждать с Путиным напрямую.

Нардеп уверен, что ситуацию вокруг Донбасса необходимо урегулировать на политико-правовых и дипломатических основаниях, а не военными методами.