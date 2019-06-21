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Кадры задержания исламистов в Карачаево-Черкесии появились в сети

Кадры задержания исламистов в Карачаево-Черкесии появились в сети

 Около 140 центров амбулаторной онкологической помощи будет открыто в РФ в 2019 году

Около 140 центров амбулаторной онкологической помощи будет открыто в РФ в 2019 году
Спикер парламента Грузии Кобахидзе заявил об отставке

Спикер парламента Грузии Кобахидзе заявил об отставке

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Суд разрешил Саакашвили баллотироваться в парламент Украины
Курды атаковали рабочих, поставляющих нефть из Дейр-эз-Зора на запад Сирии

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5:39   21 Июня 2019
Ближнее зарубежье

Украинский депутат рассказал о подготовке командой Зеленского встречи с Путиным

Украинский депутат рассказал о подготовке командой Зеленского встречи с Путиным

Команда президента Украины Владимира Зеленского говорится ко встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом рассказал депутат Верховной рады Михаил Поплавский.

По его словам, главным тезисом встречи Зеленского станет заявление о принадлежности Донбасса и Крыма.

Поплавский заявил, что команда готовится достичь конкретных результатов. Он отметил, что необходимо выдвинуть предложения, согласовать дипломатические каналы, а после принять уже сформированные и согласованные решения.

Также он добавил, что Зеленский осознают своею историческую миссию по прекращению огня в Донбассе, и при этом осознает, что что данный вопрос нужно обсуждать с Путиным напрямую.

Нардеп уверен, что ситуацию вокруг Донбасса необходимо урегулировать на политико-правовых и дипломатических основаниях, а не военными методами.

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Автор: Олег Королев
#путин #рада #зеленский

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