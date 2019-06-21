Биржевые индексы США закрылись на рекордном уровне на ожидании снижения ставки ФРС

Фондовые индексы США возросли на фоне перспектив снижения базовой процентной ставки, свидетельствуют данные торгов на американской бирже.

К закрытию индекс широкого рынка S&P 500 возрос на 0,95 процента - на 18 пунктов (до 2954). Промышленный индекс Dow Jones увеличился на 0,94 (на 17 пуктов, до 26 753), индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ на 0,8 процента (до 8051,34).

В среду Федеральная резервная система США сохранила базовую процентную ставку на уровне 2,25-2,5 процентов. Однако, глава ФРС Джером Пауэлл не исключил, что на следующем заседании управляющих Федрезерва в июле ставка может быть понижена.

Накануне Трамп вновь раскритиковал политику ФРС. Он заявил, что базовая процентная ставка слишком высока, при этом евро и другие валюты в отношении доллара обесценены, что вредит экономики США.