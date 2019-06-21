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Биржевые индексы США закрылись на рекордном уровне на ожидании снижения ставки ФРС

Биржевые индексы США закрылись на рекордном уровне на ожидании снижения ставки ФРС

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4:55   21 Июня 2019
Весь мир

Биржевые индексы США закрылись на рекордном уровне на ожидании снижения ставки ФРС

Биржевые индексы США закрылись на рекордном уровне на ожидании снижения ставки ФРС

Фондовые индексы США возросли на фоне перспектив снижения базовой процентной ставки, свидетельствуют данные торгов на американской бирже.

К закрытию индекс широкого рынка S&P 500 возрос на 0,95 процента - на 18 пунктов (до 2954). Промышленный индекс Dow Jones увеличился на 0,94 (на 17 пуктов, до 26 753), индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ на 0,8 процента (до 8051,34).

В среду Федеральная резервная система США сохранила базовую процентную ставку на уровне 2,25-2,5 процентов. Однако, глава ФРС Джером Пауэлл не исключил, что на следующем заседании управляющих Федрезерва в июле ставка может быть понижена.

Накануне Трамп вновь раскритиковал политику ФРС. Он заявил, что базовая процентная ставка слишком высока, при этом евро и другие валюты в отношении доллара обесценены, что вредит экономики США.

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Автор: Олег Королев
#sp #фрс сша #фондовая биржа

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