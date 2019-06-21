Евросоюз намерен обеспечить эффективный контроль на внешних границах

Евросоюз намерен обеспечьте эффективный контроль на внешних границах и отладить работу шенгенской зоны, говорится в заявлении по итогам евросаммита.

В документе говорится, что власти ЕС должны знать и решать, кто въезжает на территорию объединения.

Подчеркивается, что абсолютным условием обеспечения безопасности является эффективный контроль внешних границ, поддержания правопорядка и обеспечения надлежащего функционирования политики Европы.

Также в в одобренной стратегической повестке на ближайшие пять лет говорится, что страны ЕС «полны решимости продолжать развитие комплексной миграционной политики».

В документе говорится, что сторонам необходимо договориться об эффективной политике в области миграции и предоставлении убежища. Брюссель предпримет все необходимые шаги для соответствующего функционирования шенгенской зоны, подчеркивается в заявлении.