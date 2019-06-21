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4:05   21 Июня 2019
Россия

Летевший из Екатеринбурга самолет Utair со второго раза сел в Тюмени

Летевший из Екатеринбурга самолет Utair со второго раза сел в Тюмени

Самолет авиакомпании Utair со второй попытки приземлился в Тюмени, сообщают РИА «Новости».

Согласно расписанию, самолет ATR-72 должен был сесть в тюменском аэропорту в 22:55 четверга (20:55 мск). Задержка составила почти три часа.

Воздушное судно вылетело из екатеринбургской воздушной гавани в 21:45 и долетело до Тюмени. Командир экипажа объявил о посадке в сложных метеоусловиях (гроза), но после безуспешных попыток авиалайнер возвратился на запасной аэродром в Екатеринбурге.

После дозаправки, самолет повторно направился в Тюмень. На борту воздушного судна были около 30 пассажиров.

11 июня стало известно, что в Астрахани совершил аварийную посадку летевший из столицы Airbus A-319 авиакомпании «Сибирь».

Девятого июня самолет Airbus A320 «Уральских авиалиний», вылетевший в субботу из Петербурга в Екатеринбург, вернулся в Пулково из-за срабатывания датчика

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Автор: Олег Королев
#екатеринбург #самолет

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