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3:36   21 Июня 2019
Ближнее зарубежье

Глава МИД Литвы заявил о неуважении принципов ЕС из-за «Северного потока — 2»

Глава МИД Литвы заявил о неуважении принципов ЕС из-за «Северного потока — 2»

Российский проект газопровода «Северный поток -2» является примером неуважения к основам политики Европы, заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

В интервью Euractiv он заявил, что «Северный поток-2» проверил внутриевропейскую согласованность на прочность. Линкявичюс отметил, что в ЕС договорились о единых энергетических принципах и о диверсификации источников энергии.

По его словам, данный принцип достаточно простой, однако в Европе его не чтят и не применяют. Глава МИД Латвии подчеркнул, что данный пример является проявлением неуважения к основам политики и единства.

Он также добавил, что эти принципы помогли остановить строительство «Южного потока».

Линкявичюс также выразил мнение, что российская угроза существует, но не угрожает Литве напрямую, поскольку прибалтийская страна входит в ЕС и НАТО. При этом он отметил, что в регионе наблюдается нестабильность.

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Автор: Олег Королев
#литва #северный поток-2

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