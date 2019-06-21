Пентагон обвинил Россию в попытке поменять мировой порядок

Пентагон прокомментировал критику российских политиков в адрес США за решение об отправке на Ближний Восток дополнительного военного контингента. Об этом сообщает CNBC.

В письме представителя европейского подразделения Пентагона по связям с общественностью Карлы Глисон говорится, что действия Вашингтона не являются провокацией, а только лишь мерами по укреплению обороны. По словам подполковника, действия нацелены на противостояние угрозам в воздухе, на воде и на земле в ближневосточном регионе.

Также она заявила, что Россия якобы «стремится пересмотреть мировой порядок» и хочет отказаться от международной системы, которая «обеспечивала мир на протяжении десятилетей. Глисон обвинила Москву в использовании хаоса для распространение влияния за пределы ближнего зарубежья.

Подполковник отметила, что Ближний Восток играет ключевую роль для Вашингтона. По этой причине Пентагон «поддерживает равновесие сил» в данном регионе.