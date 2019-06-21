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2:44   21 Июня 2019
Весь мир

Арабская коалиция нанесла удары по заминированным катерам хуситов

Арабская коалиция нанесла удары по заминированным катерам хуситов

Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией нанесла удары по объектам йеменских повстанцев-хуситов. Об этом сообщает телеканал «Аль-Арабия».

Удар был нанесен в районе йеменского города-порта Ходейда. Коалиция заявляет, что целью воздушной атаки были заминированные катера, которые хуситы подготовили для совершения терактов и угрозы международному судоходству.

Бомбардировка была совершена после того, как хуситы нанесли ракетный удар по крупнейшей в Саудовской Аравии электростанции, расположенной в 140 километрах от границы с Йеменом.

Ранее хуситы заявили, что ракета попала в электрические и опреснительные станции в Джизине. Представитель арабской коалиции подтвердил пуск ракеты в данном направлении, однако заявил, что снаряд не нанес ущерба.

Конфликт в Йемене между правительством и хуситами продолжается с 2014 года. Правительство с марта 2015 года поддерживается военной коалицией арабских стран, возглавляемых Саудовской Аравией..

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Автор: Олег Королев
#йемен #хуситы #арабская коалиция

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