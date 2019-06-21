Протест перед зданием парламента Грузии разогнан полицией

Грузинский спецназ разогнал митингующих перед зданием парламента в центре Тбилиси, сообщают местные телеканалы.

По информации грузинского «Первого канала», силовики расчистили прилегающую к парламенту территорию. Однако, не все митингующие разошлись. Полиция задерживает отошедших на параллельные улицы участников акции. В свою очередь «Рустави 2» сообщает, что спецназ догоняет активистов во дворах.

Около парламента все еще стоят водометы. Спецназ продолжает применять резиновые пули против протестующих. «Скорая» помогает пострадавшим.

Сообщения очевидцев свидетельствуют, что к организации протестов могут быть причастны США. Так, в Грузии работает американский фонд «Свободная Россия», который несет явную антироссийскую направленность. За беспорядками также может стоять Агентство США по международному развитию (USAID).

События в Грузии стали темой широкого обсуждения в интернете. В соцсетях на данный момент разгораются дискуссии, участниками которых, кроме грузин, стали «рядовые» американцы, которые своими комментариями поддерживают нужный информационный фон.