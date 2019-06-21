Земан призвал Украину смириться с утратой Крыма

Украине и мировому сообществу следует смириться с тем, что Крым снова стал частью РФ, заявил чешский президент Милош Земан.

В интервью телеканалу Barrandov он заявил, что воссоединение Крыма с Россией является фактом, который следует признать.

Земан отметил, что антироссийские санкции не повлияли на экономику и политику РФ. Он заявил, что позиции канцлера Германии Ангелы Меркель и французского президента Эммануэля Макрона по поводу ограничительных мер против Москвы также изменились в сторону понимания необходимости отмены санкций из-за их бессмысленности.

Евросоюз в четверг продлил «крымский» пакет санкций на год. Ранее во время Прямой линии президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия с момента введения санкций в 2014 году потеряла 50 миллиардов долларов, тогда как ЕС лишился 240 миллиардов.