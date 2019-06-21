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Президент Грузии обвинила РФ в организации протестов возле парламента

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 Глава МИД Литвы заявил о неуважении принципов ЕС из-за «Северного потока — 2»

Глава МИД Литвы заявил о неуважении принципов ЕС из-за «Северного потока — 2»
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1:56   21 Июня 2019
Весь мир

Земан призвал Украину смириться с утратой Крыма

Земан призвал Украину смириться с утратой Крыма

Украине и мировому сообществу следует смириться с тем, что Крым снова стал частью РФ, заявил чешский президент Милош Земан.

В интервью телеканалу Barrandov он заявил, что воссоединение Крыма с Россией является фактом, который следует признать.

Земан отметил, что антироссийские санкции не повлияли на экономику и политику РФ. Он заявил, что позиции канцлера Германии Ангелы Меркель и французского президента Эммануэля Макрона по поводу ограничительных мер против Москвы также изменились в сторону понимания необходимости отмены санкций из-за их бессмысленности.

Евросоюз в четверг продлил «крымский» пакет санкций на год. Ранее во время Прямой линии президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия с момента введения санкций в 2014 году потеряла 50 миллиардов долларов, тогда как ЕС лишился 240 миллиардов.

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Автор: Олег Королев
#ес #чехия #земан #антиросийские санкции

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