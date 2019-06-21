Пушков увидел в угрозах Трампа намерение начать войну с Ираном

Российский сенатор Алексей Пушков ответил на угрозы американского президента Дональда Трампа в отношении Ирана.

Ранее президент США на вопрос журналистов о том, готовят ли США удары по Ирану после атаки на танкеры и американский БПЛА заявил, что Иран «совершил большую ошибку». Он заявил, что о действиях Вашингтона вскоре станет известно.

Пушков на своей странице в Twitter написал, что данным заявлением американский президент дал понять, что США вскоре начнут могут начать боевые действия в отношении Ирана.

Член Совфеда РФ отметил, что у каждого президента США была «своя война» - у Билла Клинтона была Югославия, у Джорджа-Буша младшего - Ирак и Афганистан, у Барака Обамы - Ливия.

Российский сенатор напомнил, что Трамп клялся не начинать боевые действия. По его словам, цену этим клятвам мировое сообщество скоро узнает.