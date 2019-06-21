ЕС может отказаться признавать гражданство РФ за жителями Донбасса

Евросоюз заявил о готовности рассмотреть вопрос о непризнании выданных жителям Донбасса российских паспортов. Об этом говорится в заявлении, одобренном на саммите Евросоюза в Брюсселе.

В документе сообщается, что ЕС продолжает отслеживать ситуацию на востоке Украине, и готов «рассмотреть дальнейшие варианты». В частности, речь может идти о непризнании российских паспортов, выданных якобы «в нарушение минских договоренностей».

Отмечается, что данные меры могут быть приняты в тесной координации с международными партнерами Евросоюза.

В документе говорится, что Евросовет вновь призывает РФ безговорочно освободить захваченных украинских моряков, а также вернуть захваченные суда и обеспечить «свободный проход всех судов через Керченский пролив».

ЕС также призвал РФ в полной мере сотрудничать с международным расследованием по MH17, выводы которого в России назвали голословными. Брюссель уверен в независимости предстоящих юридических процедур.