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 Евросоюз намерен обеспечить эффективный контроль на внешних границах

Евросоюз намерен обеспечить эффективный контроль на внешних границах
1:12   21 Июня 2019
Весь мир

ЕС может отказаться признавать гражданство РФ за жителями Донбасса

ЕС может отказаться признавать гражданство РФ за жителями Донбасса

Евросоюз заявил о готовности рассмотреть вопрос о непризнании выданных жителям Донбасса российских паспортов. Об этом говорится в заявлении, одобренном на саммите Евросоюза в Брюсселе.

В документе сообщается, что ЕС продолжает отслеживать ситуацию на востоке Украине, и готов «рассмотреть дальнейшие варианты». В частности, речь может идти о непризнании российских паспортов, выданных якобы «в нарушение минских договоренностей».

Отмечается, что данные меры могут быть приняты в тесной координации с международными партнерами Евросоюза.

В документе говорится, что Евросовет вновь призывает РФ безговорочно освободить захваченных украинских моряков, а также вернуть захваченные суда и обеспечить «свободный проход всех судов через Керченский пролив».

ЕС также призвал РФ в полной мере сотрудничать с международным расследованием по MH17, выводы которого в России назвали голословными. Брюссель уверен в независимости предстоящих юридических процедур.

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Автор: Олег Королев
#ес #донбасс #гражданство рф

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